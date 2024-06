Verizon ofrece a los fans del fútbol la oportunidad de asistir al partido más esperado del verano

#SorteoALaFinal le dará la oportunidad a cuatro afortunados ganadores y sus acompañantes de ganar una “experiencia VIP” que los llevará a Miami para disfrutar de la final del torneo de fútbol masculino más importante disputada entre equipos nacionales de América del Sur y América del Norte



NUEVA YORK, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy y hasta el 27 de junio, Verizon invita a todos los fanáticos del fútbol a participar en el sorteo #SorteoALaFinal en @TuVerizon, el Instagram de la marca, para tener la oportunidad de ganar un viaje de ida y vuelta a Miami y asistir al partido final del torneo de fútbol internacional más esperado en los Estados Unidos este verano.

Hay cuatro premios, cada uno de los cuales consiste en: transporte aéreo de ida y vuelta para un ganador y un acompañante a Miami, FL, tres noches de alojamiento en hotel, dos entradas para asistir al partido final del torneo el 14 de julio de 2024 en el Estadio Hard Rock y una tarjeta de regalo de $1,000. Además, cada afortunado ganador y su acompañante tendrán la oportunidad de recorrer los estudios de Univision en Miami, FL el 13 de julio y de conocer a talento de TUDN, la división de programación deportiva de Univision.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. El #SorteoALaFinal está abierto únicamente a residentes de Estados Unidos que tengan al menos 18 años al momento de participar. Para participar, simplemente siga estos sencillos pasos:

Sigue a @TuVerizon en Instagram

Dale me gusta a la publicación “Sorteo A La Final” en @TuVerizon

Coloca el emoji de la bandera de tu país en la sección de comentarios para ganar una participación en el sorteo

Para recibir una entrada adicional, etiqueta a un amigo en un comentario separado. Límite de cinco entradas adicionales por persona/cuenta de Instagram, para un total de seis entradas.

Debes tener una cuenta de Instagram no privada para ingresar y tener la configuración de privacidad de tu cuenta configurada en "Desactivado/"Público". Se puede abrir una cuenta de Instagram de forma gratuita descargando la aplicación de Instagram desde la tienda Apple o Google Play.

Se realizará un sorteo aleatorio después del período del sorteo para seleccionar al azar a los ganadores. Visita https://sorteoalafinal.com/ para acceder a las bases y reglamentos del sorteo y detalles sobre cómo participar.

No te pierdas los partidos de tus equipos de fútbol favoritos con 12 meses de ViX Premium por nuestra cuenta

A partir de hoy, los nuevos clientes de Verizon myPlan y Home Internet pueden obtener acceso a 12 meses de ViX Premium por nuestra cuenta, lo que equivale a más de $80 en ahorros. Con esta oferta, los clientes tendrán acceso a más de 17,000 horas de series originales premium, películas y deportes en vivo, con un portafolio de fútbol inigualable que incluye la Liga MX, la LigaMX Femenil, la UEFA Champions League y CONMEBOL Copa América 2024. Además de la biblioteca completa de contenido en español disponible en ViX, que incluye noticias, novelas, comedias, dramas y más. Visita https://espanol.verizon.com/plusplay/pdp/vixplus para obtener más información.

