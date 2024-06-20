Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 将在韩国提供约二十几个液态氢加氢站





特曼库拉, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co. Ltd.工业事业部旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布，继最近获得 SK Plug Hyverse 的授奖后，该集团已与韩国签订了约二十多个液态氢 (LH2) 加氢站的建设和维护合同。

随着越来越多的公交车和重型卡车希望在保持长途行驶能力的同时降低碳排放，许多车队运营商、交通部门和机构都在寻求液氢作为快速加注和长途行驶的解决方案。Nikkiso 拥有 70 多年开发和制造低温泵以及 26 年提供替代燃料加气站的经验，这些经验吸引了 SK Plug Hyverse 等公司——其需要有能力的合作伙伴帮助韩国发展氢能基础设施和经济。

“SK Plug Hyverse 是 Nikkiso 在韩国的重要合作伙伴，因为我们共同带来了卓越的能力和人才，以支持韩国逐步建立具有竞争力的氢经济，”Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 首席执行官 Peter Wagner 表示道。“Nikkiso 钦佩韩国在扩大氢经济规模方面所采取的富有成效和务实的方法，我们期待着有更多机会支持这方面的努力。”

“拥有 Nikkiso 垂直一体化加气站的公司并不多，这些加气站包括内部液化系统和拖车装载系统、低温泵、真空绝热管道、真空绝热容器、低温汽化器、工业控制、许可、安装和维护服务，”Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 加气与解决方案部总裁 Mike Mackey 说道。“自 1998 年以来，我们一直在建造替代燃料加气站，并为创造一个更清洁健康的世界而做出的工作感到自豪。”

韩国的几个液态氢加氢站已经投入使用，成功地为公交车提供了源源不断的燃料，并在不断提高能力。韩国的其余站点将在未来 12 个月内投入使用。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是为清洁能源和工业气体市场提供低温设备、技术和应用的领先供应商。集团在 22 个国家及地区拥有 1,600 多名员工，由位于美国南加州的 Cryogenic Industries, Inc.领导，该公司是 Nikkiso Co. Ltd. 的全资子公司（TSE：6376）。

媒体联系人

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

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关于 Nikkiso Co. Ltd.

自 1953 年成立以来，Nikkiso 以在全球和日本领先的技术和产品，预见时代的变化，为解决社会问题做出了贡献。在工业业务领域，Nikkiso 通过开发能源领域的产品、医疗业务领域的血液透析相关产品以及航空航天业务领域的 CFRP（碳纤维增强塑料）航空结构，创造了新的市场。

关于 SK Plug Hyverse

SKPH 是 SK E&S 与 Plug Power Inc（全球绿色氢经济一站式氢解决方案的领先供应商）的合资企业，旨在亚洲开展清洁氢价值链的综合解决方案业务。

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