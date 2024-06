Juniper® Systems bringt Uinta™ Kartierungs- und Datenerfassungssoftware für iOS auf den Markt

LOGAN, Utah, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper® Systems gibt bekannt, dass Uinta™, die leistungsstarke und benutzerfreundliche Datenerfassungs- und Kartierungssoftware des Unternehmens, jetzt auch für iOS-Geräte im App Store erhältlich ist. Kompatibel mit iPhone und iPad.



Die gleiche schnelle und einfache Datenerfassungssoftware, die von Windows®- und Android™-Benutzern geschätzt wird, kann nun auf zusätzlichen Geräten verwendet werden. Der anpassbare Arbeitsablauf und das einfache Layout von Uinta haben sich für Benutzer, die im Außendienst Daten sammeln und kartieren, als großer Vorteil erwiesen.

„Die Uinta-Software für Windows und Android hat sich in vielen Kundenanwendungen bewährt“, so Trevor Brown, Business Development Manager bei Juniper Systems. „Wir freuen uns, dass Uinta jetzt auch auf iOS verfügbar ist und unseren Kunden mehr Möglichkeiten für mobile Geräte bietet.“

Die Uinta-Softwarelizenzen sind austauschbar und funktionieren auf iOS-, Windows- und Android-Geräten. Projekte lassen sich leicht erstellen, aktualisieren und lokal oder über die Cloud gemeinsam nutzen. Darüber hinaus wird der hochpräzise Geode™ GNSS-Empfänger von Juniper Systems häufig mit Uinta verwendet. Jetzt können Uinta-Benutzer ihr Telefon oder Tablet unabhängig vom Betriebssystem in eine hochpräzise, allumfassende GPS-Datenerfassungs- und Kartierungslösung verwandeln.

„Juniper Systems engagiert sich mit Leidenschaft für die Datenerfassung direkt vor Ort und wir freuen uns über die vielen interessanten Einsatzszenarien von Uinta bei unseren Kunden“, so Brown. „Jetzt, da Uinta auf allen wichtigen mobilen Plattformen verfügbar ist, wird es noch einfacher, das Setup abzuschließen und mit der Kartierung und Erfassung von Felddaten zu beginnen. Unsere Nutzer haben bereits eine Vielzahl von iOS-Geräten in der Hand. Jetzt können sie Uinta auch mit diesen verwenden.“

Uinta-Kunden haben Zugang zu kostenlosen Projektvorlagen, die leicht an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden können. Uinta wird häufig in einer Reihe von Felddatenanwendungen eingesetzt, z. B. bei der Kartierung und Datenerfassung von Versorgungsunternehmen, bei der kommerziellen und landwirtschaftlichen Bewässerung, bei der Inspektion von Industrieanlagen und bei Rundgängen sowie bei Anwendungen im Bereich der natürlichen Ressourcen wie Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Wildtiere, Vegetationskartierung und vielen anderen. Alle Uinta-Kunden profitieren von technischem Live-Support, Schulungen und Unterstützung bei der Erstellung von Uinta-Projektvorlagen, die den Kundenanforderungen entsprechen.

Laden Sie Uinta herunter oder kontaktieren Sie Juniper Systems, um zu besprechen, ob Uinta für Ihre Felddatenerfassung und Kartierungsszenarien geeignet ist.

Das 1993 gegründete Unternehmen Juniper Systems, Inc. ist ein führender Hersteller hochrobuster Tablets, Handheld-Computer, GPS-Empfänger, Kartierungssoftware und Computerlösungen für den Feldeinsatz. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Landwirtschaft, Industrie und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an.

Juniper Systems hat seinen Sitz in Logan, UT, USA, und beschäftigt dort sowie in seiner EMEA-Niederlassung in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich, mehr als 190 Mitarbeitende. Das Unternehmen wurde zweimal als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im „Beehive State“ ausgezeichnet und erhielt vom Marktforschungsunternehmen Comparably Auszeichnungen für die beste Vergütung, die beste Work-Life-Balance und die beste Mitarbeiterzufriedenheit unter den kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA.

Besuchen Sie uns online unter www.junipersys.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61f1be3e-1566-49b9-bcf5-fa352a5d8509