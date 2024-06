Appel à Recycler Canada publie son rapport annuel de 2023, une année historique pour le recyclage des piles et batteries

TORONTO, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler Canada, Inc., l’organisation chef de file au Canada en matière de collecte et de recyclage des piles, a publié aujourd’hui son Rapport annuel de 2023. Le rapport met en avant la « meilleure année à ce jour » d’Appel à Recycler en 2023, incluant des collectes de piles et batteries record, une expansion importante de son réseau de collecte et d’infrastructure, et des nouveaux partenariats stratégiques qui renforcent son leadership au sein du secteur de recyclage des piles qui est en pleine croissance au Canada.



Au cours de la dernière année, Appel à Recycler a atteint un nouveau jalon de collecte en détournant presque six millions de kilogrammes de piles des sites d’enfouissement, faisant grimper le total des collectes du programme d’Appel à Recycler au-delà du cap de 45 millions de kilogrammes depuis sa création. Cette poussée reflète la popularité croissante des piles et batteries et l’engagement accru des Canadiens envers le recyclage.

Pour soutenir ce volume croissant de piles et batteries collectées, Appel à Recycler a élargi stratégiquement l’infrastructure de son programme, en mettant en œuvre une gestion de programme rentable dans ses opérations. L’organisation a ajouté plus de 2 000 nouveaux sites de collecte de piles et batteries à l’échelle au Canada; a déployé des services de ramassage novateurs dans de nouvelles régions; et a accueilli plus de 20 nouveaux transporteurs, trieurs et transformateurs de piles et batteries au sein de son réseau, augmentant ainsi de 33 % sa capacité de tri et de transformation. En plus d’améliorer l’efficacité du programme, ces efforts ont également amélioré son empreinte environnementale.

Appel à Recycler a continué de promouvoir les meilleures pratiques de recyclage et l’harmonisation réglementaire à l’échelle des provinces, en faisant approuver plusieurs plans de renouvellement de programmes de gestion en Colombie-Britannique, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec et en se positionnant pour les prochains nouveaux programmes de la Responsabilité Élargie des Producteurs (RÉP) en Nouvelle-Écosse en 2024 et en Alberta en 2025.

Reconnaissant la croissance rapide du marché du transport électrique, Appel à Recycler a consolidé sa position à titre de plus important partenaire de recyclage de batteries auprès des secteurs des véhicules électriques (VE) et d’e-Mobilité. Appel à Recycler a notamment été choisi par la plupart des constructeurs automobiles pour entreprendre l’élaboration et l’administration du programme « Récupération des batteries VE » au Québec, un service de récupération des batteries VE unique en son genre qui veille à ce que les batteries VE admissibles soient gérées et récupérées de manière responsable.

L’innovation, la participation et la sécurité étaient centrales aux efforts d’Appel à Recycler visant à améliorer l’efficacité du programme et l’expérience des consommateurs. L’organisation a maintenu les normes opérationnelles et de sécurité les plus élevées en obtenant la certification ISO 9001, demeurant le seul programme de recyclage au Canada détenant les certifications pour quatre des normes les plus rigoureuses. Elle a également lancé des technologies novatrices, incluant le tout premier contenant « intelligent » de collecte de piles en Amérique du Nord, et en dévoilant sa nouvelle marque pour les consommateurs, « Recyclez vos batteries, Canada! », pour accroître davantage la sensibilisation et la participation des Canadiens.

« Grâce à nos membres dévoués, à nos partenaires de collectes, aux municipalités et aux gouvernements provinciaux, ainsi qu’à tous les Canadiens, l’année 2023 a été une étape majeure pour la promotion du recyclage sécuritaire et responsable des piles et batteries au Canada, » a déclaré Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada. «Tirant profit de nos succès, nous maintiendrons notre rôle de chef de file des nouvelles technologies novatrices de recyclage et des efforts d’éducation publique, tout en développant l’infrastructure nécessaire pour soutenir les cibles et objectifs ambitieux de détournement de déchets d’un océan a l’autre. Plus que jamais, nous sommes résolus à favoriser une économie circulaire durable pour le Canada et à contribuer à l’atteinte de zéro émissions nettes. »

RÉALISATIONS CLÉS EN 2023 :

Un total record de 5,8 millions de kilogrammes de piles et batteries a été recyclé par les Canadiens et collecté par Appel à Recycler en 2023, surpassant le cap de 45 millions de kilogrammes des collectes totales depuis sa création en 1997.

a été recyclé par les Canadiens et collecté par Appel à Recycler en 2023, surpassant le cap de 45 millions de kilogrammes des collectes totales depuis sa création en 1997. À l’échelle nationale, le réseau de collecte de piles a atteint plus de 12 000 points de collecte , offrant un accès pratique au recyclage de piles et batteries à 90 % des Canadiens dans un rayon de 15 km de leur domicile.

, offrant un accès pratique au recyclage de piles et batteries à de leur domicile. En raison de la croissance des volumes de piles et batteries usagées recyclées à l’échelle du Canada, Appel à Recycler a augmenté l’ensemble de sa capacité de tri de piles et batteries de plus de 33 % .

de . Appel à Recycler a fait progresser la technologie du recyclage en déployant le tout premier contenant de dépôt « intelligent » en Amérique du Nord, favorisant la sécurité et l’efficacité du recyclage.

en Amérique du Nord, favorisant la sécurité et l’efficacité du recyclage. L’organisation a lancé une nouvelle marque nationale pour les consommateurs, « Recyclez Vos Batteries, Canada! », pour accroître la sensibilisation et la participation des Canadiens en matière de recyclage.



Pour obtenir des perspectives et données détaillées, veuillez consulter l’intégralité du Rapport Annuel de 2023 ici.

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

À titre de plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, Appel à Recycler® remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses quelque 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation exploite des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et, à compter de juillet 2024, en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d’organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d’excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

Contact :

Charles-Antoine Dubois, responsable bilingue communication institutionnelle, Appel à Recycler Canada

Courriel : cadubois@appelarecycler.ca

Portable : 647 464-7381

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b80d98e0-1a75-421b-8ff6-02c2349da913