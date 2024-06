Selskabsmeddelelse

21. juni 2024

Meddelelse nr. 15

NKT køber SolidAl og tilføjer mellem- og højspændingskapacitet for at imødekomme den stigende efterspørgsel

NKT har købt SolidAl, en portugisisk kabelproducent, af Njord Partners, for at tilføje kapacitet inden for mellem- og højspændingskabler for at imødekomme den stigende efterspørgsel drevet af opgraderinger af elnettet og vedvarende energiprojekter i Europa. Som led i opkøbet vil NKT investere i yderligere kapacitet på SolidAls eksisterende fabrik.

I takt med at elektrificeringen af samfundet accelererer, stiger elproduktionen og forbruget. Opgradering af Europas aldrende elnet og tilslutning af et stigende antal projekter inden for vedvarende energi driver en stigende efterspørgsel efter mellem- og højspændingskabler. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) skal der tilføjes eller renoveres mere end 80 mio. kilometer kabler inden 2040 for at opfylde de nationale klimamål. Det svarer til hele det eksisterende globale elnet. EU anslår, at Europa bliver nødt til at investere EUR 584 mia. for at opgradere sine elnet i dette årti.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel har NKT købt SolidAl. Opkøbet understøtter NKTs vækststrategi og vil:

Forøge mellem- og højspændingskapaciteten op til 225 kV

Forbedre konkurrenceevnen for NKT's produktportefølje og geografiske rækkevidde på tværs af nye og eksisterende markeder

Tilbyde en konkurrencedygtig, kompetent og skalerbar platform for fremtidig vækst for at imødekomme den øgede efterspørgsel

Understøtte NKTs ambitioner på mellemlangt sigt, herunder RoCE over 20%

”SolidAl er et stærkt strategisk match med hensyn til kapacitet og kompetence, hvilket styrker NKTs position i at betjene kunderne med komplette kabelløsninger, især den stigende efterspørgsel efter mellem- og højspændingskabler på op til 225 kV. Vi ser frem til at byde SolidAls kompetente medarbejdere velkommen til NKT og fortsætte vores vækstrejse sammen. Med mere end 50 år i branchen komplementerer SolidAl den konkurrencedygtige portefølje fra NKTs eksisterende fabrikker i Asnæs, Velke Mezirici og Köln, der har fokus på at levere et fuldt ud dækkende sortimentet af kabler til elnettet”, siger Claes Westerlind, administrerende direktør i NKT.

”NKTs køb af SolidAl er et bevis på vores teams dedikation og hårde arbejde. NKT er en bredt anerkendt global leder inden for produktion af kabler og kabeltilbehør, og jeg kunne ikke forestille mig en bedre ejer til at støtte SolidAl i at udvide sin kommercielle rækkevidde og tekniske kapacitet”, siger François Moufflet, CEO i SolidAl.

Tilføjelsen af en etableret produktion i Sydeuropa vil styrke NKTs geografiske tilstedeværelse og rækkevidde på udvalgte nøglemarkeder. Med SolidAl's stærke fodfæste i Frankrig, Storbritannien, Irland, Spanien og Portugal udvider NKT sin forretning til nye markeder og styrker sit eksisterende tilstedeværelse på andre.

I 2023 havde SolidAl en omsætning (i markedspriser) på ca. EUR 150 mio. og genererede et EBITDA på ca. EUR 20 mio. NKT har købt SolidAl for en samlet værdi (enterprise value) på EUR 192 mio., svarende til en EV/EBITDA-multipel på 9,4x. NKT har identificeret tilbagevendende synergier, som gradvist vil bidrage til forbedrede finansielle resultater fra 2025 og forventes at være fuldt realiseret ved udgangen af 2026. Inklusive synergier svarer købet af SolidAl til en EV/EBITDA-multipel på 7,0x.

Som en del af købet vil NKT investere yderligere EUR 50 mio. i at udvide mellem- og højspændingskapaciteten på den eksisterende lokation. Den nye produktionskapacitet forventes at være operationel i 2027. Opkøbet inklusive investeringen forventes at understøtte NKTs finansielle ambitioner på mellemlangt sigt, herunder at levere RoCE over 20%.

Transaktionen er ubetinget og gennemført dags dato. Købet blev finansieret inden for den eksisterende kapitalstruktur. NKT forpligter sig fortsat til en konservativ kapitalstruktur med gearingsgrad <0,0x, der muliggør de igangværende investeringsprogrammer samt højspændingsprojekterne i den eksisterende ordrebeholdning.

SolidAl forventes at bidrage til NKTs finansielle resultater fra datoen for transaktionens gennemførelse. Bidraget forventes at være på linje med 2023 og kommer i tillæg til NKTs finansielle forventninger til 2024, som blev annonceret i selskabsmeddelelse nr. 3 af 21. februar 2024, og som forbliver uændret.

Oversigt over transaktionen

Samlet værdi (enterprise value) ved gennemførsel af handlen på EUR 192m

Yderligere investeringer på EUR 50 mio. for at øge mellem- og højspændingskapaciteten

SolidAl EBITDA: 2023: Ca. EUR 20 mio.

Implicitte EV/EBITDA-transaktionsmultipler: 9,4x EBITDA 2023 Svarende til 7,0x EBITDA (inkl. synergier)

Transaktions Enterprise Value: EUR 192 mio. (~9,4x 2023 EBITDA / ~7,0x 2023 EBITDA inklusive synergier)

Fakta om SolidAl

430 medarbejdere

Produktionskapacitet af kabler fra 1-225 kV

70.000 m2 fabriksareal

Beliggende 50 km nord for Porto, Portugal

Grundlagt i 1970

Ejet af kapitalfonden Njord Partners siden 2018

Telekonference

NKT A/S afholder telekonference for investorer og finansanalytikere kl. 12:00 CEST den 21. juni 2024. Præsentationen til mødet vil være tilgængelig før telekonferencens start. Deltagelse kræver tilmelding via investors.nkt.com, hvor mødet også tilgås.

Kontakt

Investor Relations:

Jonas Kolby, Head of Investor Relations (interim)

+45 5370 7431 / jonas.kolby@nkt.com



Presse:

Louise W. Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com





Vedhæftet fil