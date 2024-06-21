比亚迪亮相慕尼黑The Smarter E Europe，庆祝户储百万安装佳绩

中国深圳和慕尼黑, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的电池及电动汽车制造商之一比亚迪股份有限公司(HKSE: 1211) 携其全矩阵储能产品亮相德国慕尼黑The smarter E Europe展会，在 B1.130 和 B1.131 展台展出最新的BatteryBox系列产品BatteryMax Lite及BYD MC Cube-T。作为 2024 欧洲杯官方出行合作伙伴，比亚迪还在展台陈设一台“海豹”，吸引了众多观众驻足体验。







BYD BatteryBox 系列于2015 年首次推出，现已成为全球领先的户用储能解决方案，安装量超过 100 万套，拥有9年安全质量保障记录。6 月 19 日下午 3:00，比亚迪举办了一场“百万特别活动”，比亚迪储能总经理尹小强出席并为安装商、经销商颁发荣誉奖项，活动设置2024 欧洲杯决赛门票、BatteryBox 系统等丰厚大奖，回馈比亚迪户储用户及合作伙伴。BYD BatteryBox Premium全系列包含高压户储产品HVS/HVM 和低压户储产品LVL/LVS等，且HVM和HVS系列的电池控制单元 (BCU)进行了更新，无需拆盖即可进行线路连接，安装更加简便。

ees Europe 2024期间，比亚迪储能发布了新款BatteryMax Lite，提供从 30kWh 到 90kWh 的可扩展解决方案，并行连接时容量最高可达5.76MWh，可供轻型工商业使用，且能够与SMA、GoodWe等品牌逆变器兼容。BatteryMax Lite将于8月开始接受预订，夏末开始发货，预计2024年10月在欧洲全面上市。

此次展会上，比亚迪荣获“2024 欧洲光伏储能顶级品牌”称号，并荣获比利时、德国、意大利、波兰、西班牙、奥地利和英国等多个国家的“2024 欧洲光伏储能顶级品牌”奖项。该奖项评估标准来自于安装商和经销商的反馈，再次证明比亚迪在欧洲光伏储能市场的领先地位。

比亚迪户用储能总监姜锋强调了欧洲市场的重要性以及公司的绿色能源愿景。借助2024年欧洲杯合作契机，比亚迪将继续为全球提供新能源解决方案。

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