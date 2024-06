BYD präsentiert neues Energie-Portfolio auf „The Smarter E Europe“ und feiert 1 Million installierte BatteryBox-Systeme

SHENZHEN, China, und MÜNCHEN, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), einer der weltweit größten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien und Elektrofahrzeugen, hat vom 19. bis 21. Juni auf der „The Smarter E Europe" seine Lösungen für erneuerbare Energien vorgestellt. Die Ausstellung am Stand B1.130, B1.131 zeigte die neuesten BatteryBox-Energiespeichersysteme, BatteryMax Lite und BYD MC Cube-T für Energieversorgungsunternehmen, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Die Besucher konnten das BYD-Elektrofahrzeug „Seal“ erkunden und sich über die Rolle von BYD als offizieller E-Mobility-Partner der UEFA Euro 2024™ informieren.



Seit ihrem Debüt im Jahr 2015 hat sich die BYD BatteryBox-Serie zu einer weltweit führenden Energiespeicherlösung für Privathaushalte entwickelt, die inzwischen mehr als 1 Million Installationen aufweist und eine tadellose Sicherheitsbilanz aufweist. Am 19. Juni um 15:00 Uhr veranstaltete BYD ein besonderes Event, um seinen Partnern zu danken. Yin Xiaoqiang, General Manager von BYD Energy Storage, überreichte den Händlern und Installateuren die Zertifikate und Preise wie Eintrittskarten für das UEFA Euro 2024-Finale und BatteryBox-Systeme. Das gesamte BYD BatteryBox Premium-Portfolio, einschließlich der Hochspannungsmodelle HVS/HVM und der Niederspannungsmodelle LVL/LVS, wurde ausgestellt. Außerdem wurde eine neue Batteriesteuerungseinheit (Battery Control Unit BCU) für die Serien HVM und HVS vorgestellt, die die Installation vereinfacht, da die Abdeckungen für die Kabelanschlüsse nicht mehr entfernt werden müssen.

Die neue BatteryMax Lite, die auf der ees Europe 2024 vorgestellt wird, ist für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert und bietet skalierbare Lösungen von 30 kWh bis 90 kWh und bis zu 5,76 MWh bei Parallelschaltung. BatteryMax Lite ist mit Wechselrichtern von Marken wie SMA und GoodWe kompatibel und kann ab August vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer und die Verfügbarkeit der Systeme in Europa wird für Oktober 2024 erwartet.

Auf der ees Europe 2024 erhielt BYD die Auszeichnung „Top Brand PV Storage Europe 2024“ und die „Top Brand PV Storage 2024“-Auszeichnungen auf Länderebene für mehrere europäische Märkte, darunter Belgien, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Österreich und das Vereinigte Königreich. Auch in diesem Jahr wurde BYD als führende Marke für PV-Energiespeichersysteme ausgezeichnet, basierend auf den Bewertungen von Installateuren und Händlern in ganz Europa.



Jiang Feng, Residential Energy Storage Director bei BYD, betonte die Bedeutung der europäischen Märkte und das Ziel des Unternehmens, grüne Energielösungen anzubieten. Die Partnerschaft von BYD mit der UEFA Euro 2024™ steht im Einklang mit der Förderung umweltfreundlicher Energie- und Mobilitätslösungen.

