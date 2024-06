BYD presenta un nuevo portafolio de energía en The Smarter E Europe y celebra un millón de sistemas BatteryBox instalados

SHENZHEN, China y MÚNICH, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), uno de los fabricantes líderes mundiales de baterías recargables y vehículos eléctricos, presentó sus soluciones de energía renovable en "The Smarter E Europe" del 19 al 21 de junio. La exposición en el stand B1.130, B1.131 presentó los últimos sistemas de almacenamiento de energía BatteryBox, BatteryMax Lite y BYD MC Cube-T para aplicaciones a escala de servicios públicos, comerciales e industriales. Los visitantes pueden explorar el "Sello" del vehículo eléctrico de BYD y aprender sobre el rol de BYD como socio oficial de movilidad eléctrica para la UEFA Euro 2024™.



Desde su lanzamiento en 2015, la serie BYD BatteryBox se ha convertido en una solución de almacenamiento de energía residencial líder a escala mundial, que en la actualidad cuenta con más de un millón de instalaciones y un historial de seguridad impecable. El 19 de junio a las 15:00 horas, BYD organizó un evento especial para dar las gracias a sus socios. Yin Xiaoqiang, director general de BYD Energy Storage, presentó los diferentes certificados y premios que se ofrecieron, como entradas para la final de la Eurocopa 2024 y sistemas BatteryBox para los distribuidores e instaladores. En la feria se expuso toda la gama BYD BatteryBox Premium, incluidos los modelos de alto voltaje HVS/HVM y los modelos de bajo voltaje LVL/LVS. También se presentó una nueva unidad de control de baterías (BCU) para las series HVM y HVS, que simplifica la instalación al eliminar la necesidad de retirar las cubiertas para las conexiones de los cables.

Presentada en ees Europe 2024, la nueva BatteryMax Lite está diseñada para aplicaciones comerciales e industriales y ofrece soluciones ampliables de 30 kWh a 90 kWh, y hasta 5,76 MWh con conexiones en paralelo. BatteryMax Lite, compatible con inversores de marcas como SMA y GoodWe, estará disponible para pedidos anticipados a partir de agosto, con entregas iniciales a finales de verano, y se prevé que el sistema esté disponible en Europa en octubre de 2024.

En ees Europe 2024, BYD recibió el reconocimiento de "Top Brand PV Storage Europe 2024" y los premios a nivel de país "Top Brand PV Storage 2024" para varios mercados europeos, incluidos Bélgica, Alemania, Italia, Polonia, España, Austria y Reino Unido. El premio de este año volvió a calificar a BYD como la marca líder en sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica según las evaluaciones de instaladores y distribuidores en toda Europa.

Jiang Feng, director de almacenamiento de energía residencial de BYD, destacó la importancia de los mercados europeos y el objetivo de la empresa de ofrecer soluciones de energía verde. La asociación de BYD con la UEFA Euro 2024™ se alinea con la promoción de soluciones ecológicas de energía y movilidad.

