BYD présente sa nouvelle gamme de produits énergétiques à l’occasion du salon The Smarter E Europe et célèbre le million de systèmes BatteryBox installés

SHENZHEN, Chine et MUNICH, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE : 1211), l’un des plus grands fabricants mondiaux de batteries rechargeables et de véhicules électriques, a présenté ses solutions en matière d’énergies renouvelables à l’occasion du salon « The Smarter E Europe » (L’Europe de l’énergie plus intelligente), qui s’est tenu du 19 au 21 juin. L’exposition sur les stands B1.130 et B1.131 présentait les derniers systèmes de stockage d’énergie BatteryBox, BatteryMax Lite et BYD MC Cube-T pour les applications à grande échelle, commerciales et industrielles. Les visiteurs ont pu explorer le véhicule électrique BYD « Seal » et découvrir le rôle de BYD en tant que partenaire officiel de l’E-Mobilité pour l’UEFA Euro 2024™.





Depuis ses débuts en 2015, la série BYD BatteryBox est devenue une solution de stockage d’énergie résidentielle de premier plan dans le monde entier, comptant désormais plus d’un million d’installations et maintenant un bilan de sécurité impeccable. Le 19 juin à 15h00, BYD a organisé un événement spécial pour remercier ses partenaires. Yin Xiaoqiang, directeur général de BYD Energy Storage, a remis aux distributeurs et aux installateurs des certificats et des prix tels que des billets pour la finale de l’UEFA Euro 2024 et des systèmes BatteryBox. L’ensemble de la gamme BatteryBox Premium de BYD, y compris les modèles haute tension HVS/HVM et les modèles basse tension LVL/LVS, était exposé. Une nouvelle unité de contrôle de la batterie (BCU, de l’anglais « Battery Control Unit ») pour les séries HVM et HVS a également été présentée, simplifiant l’installation en éliminant la nécessité de retirer les caches pour les connexions de câbles.



Lancée au salon « ees Europe 2024 », la nouvelle BatteryMax Lite est conçue pour les applications commerciales et industrielles, offrant des solutions évolutives de 30 kWh à 90 kWh, et jusqu’à 5,76 MWh avec des connexions en parallèle. Compatible avec les onduleurs de marques telles que SMA et GoodWe, BatteryMax Lite sera disponible en précommande à partir d’août, les expéditions débutant à la fin de l’été. Il devrait être disponible en Europe d’ici octobre 2024.

Lors de l’édition 2024 du salon ees Europe, BYD s’est vu décerner le titre de « Top Brand PV Storage Europe 2024 » (Stockage photovoltaïque de grande marque en Europe 2024) et le titre de « Top Brand PV Storage 2024 » (Stockage photovoltaïque de grande marque 2024) au niveau national pour plusieurs marchés européens, notamment la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Cette année encore, BYD a été désignée comme la première marque de systèmes de stockage d’énergie photovoltaïque, sur la base des évaluations des installateurs et des distributeurs dans toute l’Europe.

Jiang Feng, Directeur du stockage résidentiel de l’énergie chez BYD, a souligné l’importance des marchés européens et l’objectif de la Société de fournir des solutions d’énergie verte. Le partenariat de BYD avec l’UEFA Euro 2024™ s’inscrit dans le cadre de la promotion de solutions énergétiques et de mobilité respectueuses de l’environnement.

