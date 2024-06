In occasione della manifestazione fieristica “The Smarter E Europe”, BYD presenta il nuovo portafoglio di soluzioni energetiche e festeggia 1 milione di sistemi di BatteryBox installati

SHENZHEN, Cina e MONACO di Baviera, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), uno dei maggiori produttori mondiali di batterie ricaricabili e veicoli elettrici, ha presentato le sue soluzioni per le energie rinnovabili in occasione di “The Smarter E Europe”, dal 19 al 21 giugno. Presso gli stand B1.130 e B1.131 sono stati esposti i più recenti sistemi di accumulo di energia BatteryBox, BatteryMax Lite e BYD MC Cube-T per applicazioni su scala utility, commerciali e industriali. I visitatori hanno avuto la possibilità di esaminare il veicolo elettrico “Seal” di BYD e di conoscere il ruolo di BYD come partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA Euro 2024™.



Fin dal suo debutto nel 2015, la serie BatteryBox di BYD è diventata una soluzione di accumulo di energia residenziale leader a livello mondiale, con oltre 1 milione di installazioni e un record di sicurezza impeccabile. Il 19 giugno alle 15:00, BYD ha organizzato un evento speciale per ringraziare i suoi partner. Yin Xiaoqiang, amministratore delegato di BYD Energy Storage, ha presentato certificati e premi, come biglietti per la finale di UEFA Euro 2024 e sistemi BatteryBox, per distributori e installatori. Per l’occasione è stata esposta l’intera gamma di BatteryBox Premium di BYD, compresi i modelli ad alta tensione HVS/HVM e i modelli a bassa tensione LVL/LVS. È stata presentata anche una nuova unità di controllo della batteria (BCU) per le serie HVM e HVS, che semplifica l’installazione eliminando la necessità di rimuovere i coperchi per i collegamenti dei cavi.

Presentata in occasione di “ees Europe 2024”, la nuova BatteryMax Lite è progettata per applicazioni commerciali e industriali e offre soluzioni scalabili da 30 kWh a 90 kWh e fino a 5,76 MWh con connessioni in parallelo. Compatibile con gli inverter di marchi come SMA e GoodWe, la BatteryMax Lite potrà essere pre-ordinata a partire da agosto, le spedizioni inizieranno a fine estate e la disponibilità del sistema in Europa è prevista per ottobre 2024.

In occasione di “ees Europe 2024”, BYD ha ottenuto il riconoscimento di “Top Brand PV Storage Europe 2024” e i premi “Top Brand PV Storage 2024” a livello nazionale per diversi mercati europei, tra cui Belgio, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Austria e Regno Unito. Anche quest’anno, il riconoscimento ha premiato BYD come marchio leader per i sistemi di accumulo di energia fotovoltaica, sulla base delle valutazioni di installatori e distributori in tutta Europa.

Jiang Feng, direttore per le soluzioni di accumulo di energia residenziale presso BYD, ha sottolineato l’importanza dei mercati europei e l’obiettivo dell’azienda di fornire soluzioni energetiche verdi. La partnership di BYD con UEFA Euro 2024™ è in linea con la promozione di soluzioni energetiche e di mobilità eco-compatibili.

