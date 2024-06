NANKIN, Chine, 22 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Nankin, considérée comme la « cité de la littérature », attire l’attention du monde entier par son riche patrimoine culturel et son long héritage historique. Pour bien comprendre une ville, il est nécessaire de commencer par visiter ses musées. Lors du récent Festival des bateaux-dragons, une fête traditionnelle chinoise, les différents musées de Nankin ont connu à nouveau une haute fréquentation de visiteurs nationaux et internationaux friands de découvertes en histoire ancienne. Selon les données de l’Association culturelle internationale de la province du Jiangsu, la ville a accueilli en tout 5,49 millions de touristes pendant les trois jours fériés du 8 au 10 juin, soit une hausse de 16,8 % par rapport à 2023.



Les musées sont les gardiens du temple de l’art et leur importance mondiale est majeure. Le 18 mai, à l’occasion de la Journée internationale des musées, Marijana Kotevska Georgieva, écrivaine et poète originaire de Macédoine, s’est rendue à Nankin. Au moyen d’un vlog vidéo, elle a convié un public international à entreprendre la visite virtuelle de plusieurs musées nankinois, notamment le musée de la ville, le musée d’art de l’université des arts, le musée d’art contemporain Deji et le musée des ruines du grand temple Bao’en, leur faisant ainsi découvrir toute la diversité culturelle de la « cité de la littérature ». Elle nous explique que « L’art est une forme d’expression interconnectée. En tant que poète, je distingue des nuances poétiques dans les peintures exposées dans les musées. »

Avec leur attrait culturel unique, les musées de Nankin continuent d’attirer l’attention d’un public international, en particulier celui de la génération Z. Le musée de Nankin, l’un des trois principaux musées du pays est un incontournable pour tout amateur de culture du fait de ses riches collections et ses expositions de grande qualité. Le musée de l’art de l’université des arts de Nankin mobilise quant à lui de nombreux amateurs d’art, notamment des jeunes artistes et des étudiants, attirés par ses expositions avant-gardistes et ses activités culturelles novatrices. Le style architectural caractéristique et ses expositions internationales soigneusement organisées font du musée d’art contemporain Deji un nouveau monument culturel au cœur des cellules commerciales de la ville. Enfin, le musée des ruines du grand temple Bao’en expose le superbe patrimoine culturel de Nankin, à travers le premier espace métavers pleinement immersif plongeant les visiteurs au cœur de son patrimoine culturel, et permettant au public en ligne et hors ligne de « s’imprégner » de la riche histoire de la ville.

Des internautes du monde entier partagent leurs témoignages sur les pages Facebook et YouTube du bloc médiatique « Culture et art de Chine » : « Les musées de Nankin sont riches en caractéristiques régionales et en patrimoine culturel, et ils renferment une histoire chinoise ancienne fascinante. » Ou encore : « Les expositions interactives en réalité virtuelle des musées m’ont émerveillé(e). J’espère avoir l’opportunité de m’immerger dans une expérience de jeu de rôle, pour me rapprocher au plus près de l’histoire de la dynastie Song ayant régné à Nankin, et d’en faire partie. »

Ces dernières années, avec l’explosion des réseaux sociaux et la diversification de la consommation culturelle, visiter des musées fait partie du nouveau mode de vie de nombreux jeunes. Les différents musées de Nankin s’inscrivent dans une tendance à l’innovation permanente de leurs expositions et à l’amélioration de leurs niveaux de service, attirant chaque jour davantage des visiteurs de la génération Z. Dans cette ville charmante, la culture des musées nourrit leurs cœurs de manière unique et leur inspire un amour inconditionnel pour l’histoire et l’art.

