Les conjugués anticorps-médicaments changent la donne dans le paysage du traitement du cancer : le livre blanc de Novotech passe les dernières données des essais cliniques au crible

Le livre blanc de Novotech examine comment les conjugués anticorps-médicaments (« CAM »), une approche thérapeutique révolutionnaire, remodèlent le traitement du cancer. Les CAM associent la précision des anticorps monoclonaux à de puissantes charges utiles cytotoxiques, promettant une administration ciblée des médicaments avec des effets secondaires minimes.

Le rapport explore l’évolution des CAM, en détaillant les étapes clés, les avancées technologiques, les succès cliniques, et souligne l’augmentation significative de la recherche et du développement des CAM, avec plus de 150 composés en essais cliniques et 15 médicaments approuvés par la FDA. Il examine également le paysage commercial prometteur, en mettant en évidence la hausse des investissements et l’intérêt stratégique des grandes sociétés pharmaceutiques pour les CAM.

L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits. Ces rapports dressent un bilan à date de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs uniques qui sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles potentiels et réels rencontrés par les sociétés de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques en évoquant les traitements à venir et les futures tendances en matière d’investissement.

En examinant l’activité des essais cliniques, le rapport a révélé qu’entre 2019 et 2023, le paysage des essais portant sur les CAM a connu une expansion substantielle, avec près de 1 000 essais lancés dans le monde. L’Asie-Pacifique s’est imposée comme le chef de file, avec un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») significatif de 42,7 %, soulignant son rôle essentiel dans l’avancement de la recherche et du développement dans ce domaine. L’Amérique du Nord a maintenu une croissance régulière avec un TCAC de 25,2 %, et l’Europe a connu une hausse modérée de 13,6 %. Les États-Unis et la Chine ont été les plus actifs en termes d’essais, avec la contribution d’autres pays comme l’Espagne, l’Australie et la Corée du Sud.

Le rapport fait également état d’une augmentation de 30 % des publications relatives aux CAM au cours des trois dernières années, ce qui témoigne d’un intérêt commercial croissant pour la transposition des découvertes universitaires en applications cliniques tangibles. Les États-Unis sont les chefs de file en matière de publications et de brevets, suivis de la Chine, du Japon et du Royaume-Uni. Le cancer du sein et le lymphome ont les thématiques ayant fait l’objet de la recherche la plus soutenue eu égard aux CAM, avec une croissance observée dans les études sur le cancer du sein et le myélome.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :

Les essais de phase II ont dominé le paysage mondial des essais cliniques sur les CAM, représentant plus de 50 % de tous les essais, suivis par les essais de phase I et III avec 27 % et 22 %. La zone APAC est en tête pour ce qui est de la conduite d’essais toutes phases confondues, sa contribution la plus importante sur les essais de phase II.

L’oncologie s’est révélée être le principal domaine thérapeutique d’intérêt, avec plus de 97 % (600) des essais sur les CAM, l’Asie-Pacifique se hissant en tête du classement, avec une part de 40 % des essais, l’Amérique du Nord avec 31 %, l’Europe et le reste du monde contribuant respectivement à hauteur de 18 % et 11 %.

Un paysage diversifié d’antigènes ciblés et de charges utiles cytotoxiques, les inhibiteurs de tubuline apparaissant comme le choix prédominant. L’approbation du trastuzumab déruxtécan (Enhertu) en 2019 a mis en évidence une évolution vers une gamme plus large de charges utiles de CAM, y compris les inhibiteurs de la topoisomérase I et les agonistes de STING.

Avec plus de 340 entreprises activement engagées dans le développement des CAM, dont des géants de l’industrie comme F. Hoffmann-La Roche et AbbVie, le paysage connaît un regain d’intérêt et d’investissement.

Plus de 200 CAM sont en cours de développement par des entreprises telles que Merck, Seagen, Daiichi Sankyo, AbbVie, ADC Therapeutics, Byondis, CytomX et ImmunoGen, ce qui indique une évolution vers une thérapie ciblée du cancer, en particulier pour les cancers les plus répandus comme le cancer du sein et le cancer du poumon.



Cette ressource complète est conçue comme un guide à l’attention des professionnels de la santé, des chercheurs et des organisations afin de leur permettre d’évoluer dans le paysage complexe des essais cliniques sur les CAM.

