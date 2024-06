Saputo conclut la vente de deux installations de traitement du lait frais en Australie

MONTRÉAL, 24 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») annonce aujourd’hui qu’elle a conclu la vente précédemment communiquée de deux installations de traitement du lait frais situées à Laverton, au Victoria, et à Erskine Park, en Nouvelle-Galles du Sud, à Coles Group Limited, une chaîne de supermarchés, de détaillants et de services aux consommateurs basée en Australie, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 95 millions de dollars canadiens (105 millions de dollars australiens). La réalisation de cette transaction s’inscrit dans la stratégie globale d’optimisation du réseau de la Société, l’un des piliers de son plan stratégique mondial.

« Cette vente renforce notre plan de réussite à long terme en Australie et démontre notre capacité à adapter davantage notre empreinte manufacturière afin de nous concentrer sur des occasions de croissance à plus grande valeur », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction.

Dans le cadre de la vente, Saputo maintient ses précieuses relations avec les agriculteurs australiens et continuera de faire appel à ces deux usines de fabrication pour assurer le traitement des produits laitiers frais. Les emplois d’environ 48 personnes sur les deux sites ont été transférés à Coles Group Limited.

Saputo est reconnaissante envers ses employés des deux installations de traitement du lait frais pour leur engagement continu tout au long du processus de vente et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futurs emplois au sein de Coles Group Limited.

