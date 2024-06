Communiqué de presse

Astek obtient le label Best Managed Companies de Deloitte

Paris, le 24 juin 2024



Astek, groupe qui accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques, annonce faire partie des 19 sociétés françaises à obtenir le label 2024 du programme Best Managed Companies de Deloitte France.

Déployé en France pour la première fois en 2021, le label « Best Managed Companies » a été fondé il y a plus de trente ans par Deloitte Canada. Le programme est désormais présent dans plus de 46 pays, labellisant un total de 1 300 entreprises à travers le monde, dont 19 en France cette année. Les entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de leur capacité d’innovation, de leur politique RSE ainsi que de leur gouvernance et de leur gestion financière. Ces critères permettent de mesurer d’une part, les éléments différenciants de l’entreprise et d’autre part, sa capacité à répondre aux défis actuels et futurs.

Astek fait partie des 19 sociétés françaises récompensées par le label Best Managed Companies pour l’édition 2024. « Pour cette troisième édition en France, nous sommes ravis de compter la société Astek parmi les entreprises ayant reçu notre label d’excellence Best Managed Companies », indique Guillaume Detourmignies, Associé Leader Best Managed Companies France.

« Nous sommes honorés d’avoir obtenu le label Best Managed Companies, qui vient récompenser notre stratégie, notre modèle d’organisation et de gouvernance, et notre culture d’entreprise, construite sur l’excellence, l’entrepreneuriat et l’agilité. Cette récompense est le fruit de notre investissement continu dans le développement des talents et de l’engagement de nos équipes, faisant au quotidien le succès d’Astek à travers le monde », indique Julien Gavaldon, CEO du Groupe Astek.

À propos d’Astek :

Créé en France en 1998, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 585m€ en 2023. https://astekgroup.fr

