Déclaration hebdomadaire rachat d'actions du 17 au 21 juin 2024

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 17 juin 2024 au 21 juin 2024.



Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Concernant les actions destinées à être annulées :

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/17/2024 NL0014559478 21 000 20,575426 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/18/2024 NL0014559478 21 000 20,797390 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/19/2024 NL0014559478 21 000 20,836830 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/20/2024 NL0014559478 21 000 21,280610 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/21/2024 NL0014559478 21 000 21,392944 XPAR TOTAL 105 000 20,976640

Concernant les actions destinées à satisfaire les obligations de la société au titre de plans d’intéressement en actions :

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/17/2024 NL0014559478 9 000 20,571247 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/18/2024 NL0014559478 9 000 20,797720 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/19/2024 NL0014559478 9 000 20,837976 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/20/2024 NL0014559478 9 000 21,293098 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 6/21/2024 NL0014559478 9 000 21,382320 XPAR TOTAL 45 000 20,976472

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres .

A propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com .

