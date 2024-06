Les filles et les Garçons de la Tech annonce la signature de 12 nouveaux contrats

L’ESN Les Filles et les Garçons de la Tech (FGTECH) confirme la pertinence de son positionnement et poursuit sa croissance en annonçant la signature de 12 nouveaux projets sur les premiers mois de l’année.

Les Filles et les Garçons de la Tech est une ESN, certifiée B Corp, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. Les Filles et Les Garçons de la Tech accompagne dans leur transformation numérique des entreprises de premier plan en leur proposant des prestations d’expertise autour du Cloud, de la cybersécurité et du Devops. Ce positionnement très affirmé permet à l’entreprise de connaître chaque année une hyper croissance et de s’imposer comme un partenaire de confiance pour ses clients.

Une croissance portée par l’expertise et l’innovation

Dans un marché particulièrement concurrentiel, FGTECH a une nouvelle fois su se distinguer au travers de ses offres historiques, mais également du lancement d’une nouvelle activité de centre de services. De fait, l’ESN est désormais en mesure d’accompagner de bout en bout ses clients dans leurs projets de transformation digitale (Build et Run).

Ce faisant, sur les premiers mois de l’année, des organisations de référence ont confié des projets à forte valeur ajoutée aux équipes FGTECH (audit, conception d’applications, travaux DevOps pour projets Legacy, Infogérance, etc.).

Fabien AMICO, Co-fondateur de FGTECH « Nous sommes fiers d’annoncer la signature de 12 nouveaux contrats d’envergure. Cela illustre parfaitement notre capacité à nous positionner comme un partenaire stratégique pour nos différents clients et à leur proposer un guichet unique pour concevoir, mettre en œuvre et exploiter des projets nécessitant un très haut niveau de technicité. Nous sommes également heureux d’avoir pu signer un premier projet stratégique dans le domaine de l’infogérance qui est une nouvelle composante de notre offre et qui va nous permettre d’accéder à de nouvelles opportunités sur les prochaines années. »