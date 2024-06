FII PRIORITY Summit no Rio de Janeiro é concluído com discussões fundamentais sobre crescimento econômico global e sustentabilidade

RIO DE JANEIRO, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O terceiro e último dia do FII PRIORITY Summit no Rio de Janeiro foi concluído com discussões cruciais sobre crescimento econômico global e sustentabilidade. Organizado pelo FII Institute, o evento atraiu cerca de 1.500 líderes globais, inovadores e empreendedores que participaram de mais de 65 sessões. Os convidados fizeram parte de conclaves focados em soluções e observaram o primeiro Innovators Pitch do FII Institute, preparando o terreno para a série final no 8º Future Investment Initiative (FII) do FII Institute em outubro.

O dia começou com uma palestra de Sua Excelência Geraldo Alckmin, Vice-Presidente do Brasil, que abordou o investimento estrangeiro direto e a transição energética global. Ele comentou: "O Brasil recebeu o segundo maior volume de investimento estrangeiro do mundo em 2023, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nossas recentes reformas tributárias devem melhorar ainda mais essa situação", disse Alckmin ao público, estabelecendo um tom colaborativo e voltado para o futuro.

Outro destaque foi a sessão intitulada 'Mensagem ao G20', apresentando uma discussão instigante com cinco ex-líderes latino-americanos, moderada pelo CEO do FII Institute, Richard Attias. S.E. Felipe Calderón, ex-presidente do México; S.E. Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica; S.E. Alberto Fernández, ex-presidente da Argentina; S.E. Jorge Quiroga, ex-presidente da Bolívia; e S.E. Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, incentivaram os participantes a serem a mudança que desejam ver no mundo, enfatizando a importância do esforço coletivo no combate às mudanças climáticas e na defesa do estado de direito para um futuro próspero para todos.

Marcelo Claure do Claure Group e SHEIN ressaltou a importância do acesso igualitário à inteligência artificial, observando: "A IA é o grande equalizador. Podemos fechar a lacuna entre mercados emergentes e desenvolvidos na educação e na saúde." Comentando sobre o futuro da IA e sua integração em várias indústrias, Claure acrescentou "com a internet, o custo da informação caiu para zero e houve uma disrupção no setor de publicidade. Depois, o comércio eletrônico trouxe disrupção ao espaço de varejo. Minha visão da IA é que ela vai levar à disrupção de todas as outras indústrias ainda intocadas."

Em uma sessão intitulada ‘Quebradores de Regras: Quais Megatendências Globais Estão Influenciando os Principais Investidores do Mundo?’, Claure foi acompanhado por Sir Martin Sorrell da S4 Capital, que discutiu a necessidade de adaptação aos avanços tecnológicos, afirmando: "Henry Ford criou a semana de trabalho de cinco dias. A COVID-19 acelerou a mudança para o trabalho remoto. Agora, tecnologias como IA e o Metaverso vão impulsionar ainda mais essa evolução."

Em sintonia com o espírito empreendedor do Rio de Janeiro, o evento recebeu a primeira competição Innovators Pitch do FII Institute. Nove startups apresentaram soluções para questões globais urgentes em IA e robótica, educação, saúde e sustentabilidade. Hera Health Solution emergiu como a principal vencedora, uma startup focada em uma plataforma de entrega de medicamentos habilitada por IA, com a Aravita garantindo o prêmio Escolha do Público. A startup oferece um serviço otimizado de pedidos de alimentos frescos com IA, reduzindo desperdícios e faltas de estoque para aumentar os lucros dos mercados.

Ao longo do evento, o FII Institute reuniu especialistas da indústria para abordar questões globais críticas em sua série de conclaves, cobrindo tópicos como IA, regeneração dos oceanos, transição energética e ESG. Líderes da indústria defenderam uma abordagem colaborativa para a sustentabilidade, o uso de IA em mercados emergentes e o foco do ESG na resiliência climática. A ênfase foi colocada em políticas inclusivas, investimentos direcionados e mentoria para capacitar empreendedores em regiões em desenvolvimento.

Com o encerramento do FII PRIORITY Summit no Rio de Janeiro, o FII Institute agora se concentrará no próximo 8º FII em outubro, onde o impulso gerado no Rio continuará a fomentar discussões e iniciativas impactantes. A conferência está marcada para os dias 29 a 31 de outubro de 2024, sob o tema 'Horizontes Infinitos'.



