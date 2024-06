La régénération : la relève pour les entreprises

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les PME représentent 90 % des entreprises du monde et nombre d’entre elles peinent à se développer, sans même parler de leurs difficultés à se reposer sur des moyens efficaces pour relever les défis environnementaux et sociaux. La formule d’abonnement « Impact » conçue par Plastic Bank répond à ces besoins non couverts en permettant aux entrepreneurs d’apporter leur contribution à l’éradication de la pauvreté, à l’élimination de la pollution plastique et d’être acteurs de leur propre développement dans une stratégie de sens.



David Katz, fondateur et PDG de Plastic Bank, a commenté : « En attendant que davantage de grandes entreprises s’orientent vers le renouvelable, le considérable potentiel aux mains des PME pour piloter la transition vers une économie du sens peut passer inaperçu. Or, en leur fournissant les conseils et les ressources nécessaires pour intégrer du sens dans leurs activité et en les aidant à bâtir un portefeuille fédéré de clients partageant les mêmes valeurs qui saluent et rétribuent cette transition, il est possible de dégager une croissance et de créer un impact sans précédent. Il s’agit là d’un scénario gagnant-gagnant pour la population, la planète et les entreprises. »

La formule d’abonnement « Impact » de Plastic Bank garantit la traçabilité du ramassage d’une quantité prédéterminée de bouteilles en plastique à l’initiative des membres de sa communauté de collecte. Le plastique ramassé s’échange alors contre de l’argent ou des avantages sociaux, visant notamment l’assurance santé, l’assurance professionnelle et l’assurance-vie, ou la connectivité numérique. Ils peuvent également prendre la forme de bons d’achat pour les courses, fournitures scolaires ou services fintech.

Pour Louis Beaumont, directeur général et cofondateur de Hive Cleaning, la société de nettoyage certifiée B Corp la mieux cotée du Royaume-Uni, s’est abonné à la formule « Impact » et observe que « Plastic Bank compte parmi les porteurs de projets à impact social les plus efficaces et les plus importants. C’est un aspect qui nous tient très à cœur. Au-delà de notre désir de prendre soin de la planète, nous aimons appuyer les efforts déployés par Plastic Bank pour montrer l’exemple, du moins dans notre branche, à nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. »

Grâce à leur compte « Impact », les PME ont accès à des outils et des ressources qui les aident à communiquer leur engagement envers les pratiques régénératrices et l’économie du sens de manière effective. Cette communication englobe des témoignages véridiques, des photos, des vidéos et du contenu pour les réseaux sociaux provenant des communautés de collecte ; mais aussi des pages web dédiées mettant en avant leur effet concret en temps réel, des visuels clé en main pour les détaillants, et des certificats d’impact téléchargeables démontrant la quantité de plastique ramassée par l’entreprise pour prendre soin de l’environnement.

Les conclusions de l’étude Google Cloud 2022 révèle que 82 % des acheteurs soutiennent les marques qui répondent à leurs valeurs, quand 66 % d’entre eux sont en quête de marques écologiques et que 55 % sont disposés à payer un supplément pour des produits durables.

Pour découvrir tous les avantages d’un abonnement « Impact » sur vos activités professionnelles, nous vous invitons à visiter le site plasticbank.com/small-business. Profitez d’une remise de 50 % sur les trois premiers mois de votre abonnement « Impact » avec le code FREEDOM. Offre valable jusqu’au 31 juillet.

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank est une fintech à mission sociale développant un programme international de dépôt de bouteilles qui aide à endiguer la pauvreté et la pollution plastique.

Les membres de la communauté de collecte échangent le plastique ramassé contre de l’argent, des avantages sociaux et bien plus encore. La traçabilité de collecte, la rémunération assurée et les rapports vérifiés sont fournis au moyen de notre plateforme sécurisée par blockchain.

Particuliers et professionnels réduisent leur empreinte environnementale et appuient les communautés au moyen d’un abonnement « Impact », dont les abonnés peuvent accéder à des outils pour partager leur expérience en termes d’impact, et inviter leurs clients à rejoindre la communauté pour la faire grandir.

Les bouteilles ramassées alimentent le circuit de l’économie circulaire en servant de matière première recyclée.

Plastic Bank est domiciliée au Canada, et exploite des bureaux aux Philippines, en Indonésie, au Brésil, en Égypte, en Thaïlande et au Cameroun.

PlasticBank® et Social Plastic® sont des marques déposées de The Plastic Bank Recycling Corporation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur plasticbank.com.

Visuels

https://brandfolder.com/s/qt2p8xxmp727vq8jmt7rbs64

Coordonnées :

Esh Engao | E-mail : press@plasticbank.com | Tél. : +1 604 263 7443 ext. 704

Une photo annexée au présent communiqué de presse est disponible à la page : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/580e0639-3a77-414a-8ad1-13ac91ef0418/fr