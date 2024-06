Mintec führt Rebranding zu Expana durch und vereinigt Gruppenidentitäten zu führendem Unternehmen für Marktwissen

LONDON, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mintec, der globale Preis-Informationsdienst und ein Unternehmen im Bereich des Marktwissens mit über 200 Jahren Erfahrung und Expertise, ist jetzt Expana . Dieser Wechsel konsolidiert ein vielfältiges Produkt- und Markenportfolio unter einer dynamischen Identität und markiert einen entscheidenden Moment in der Branche. Die Einführung von Expana spiegelt das Ziel der Gruppe wider, eine integrierte Lösung anzubieten, die ihre verschiedenen Fähigkeiten unter einer Marke zusammenfasst.



Expana ist führend in der Bereitstellung umfassender Informationen über den Agrar- und Lebensmittelmarkt für Unternehmen weltweit. Durch die Integration von renommierten Marken wie Mintec, Urner Barry, Tropical Research Services, Feedinfo und Stratégie Grains setzt Expana einen neuen Standard für Innovation und die Bereitstellung von Informationen.

„Unser Weg hin zu Expana verkörpert unser Engagement für Innovation und unvergleichliches Marktwissen“, so Spencer Wicks, CEO von Expana. „Dieses Rebranding spiegelt den Wandel wider, den wir in unserem Geschäft vollzogen haben. Expana ist jetzt ein gemeinsames Banner für eine unvergleichliche Gruppe von Experten der Lebensmittelbranche. Dieses Fachwissen wird bald in einer bahnbrechenden gemeinsamen Plattform zur Verfügung stehen, die die Stärken unserer verschiedenen Altprodukte nahtlos integriert. Diese Lösung für unsere Kunden, egal ob sie Käufer, Verkäufer oder Investoren sind, wird alle ihre Daten- und Prognoseanforderungen für die Verwaltung und Verhandlung ihrer Rohstoff- und Fertigwarenverträge erfüllen.“

Expana bietet eine umfangreiche und umfassende Lösung für alle Lebensmittelrohstoffe, die sich mit der größten globalen Datenbank mit Preisinformationen rühmen kann. Sie reicht Jahrzehnte zurück und enthält proprietäre Preise, die vielen Verträgen der Lebensmittelbranche zugrunde liegen. Darüber hinaus bietet Expana fortschrittliche und verlässliche Preisprognosen, eingehende Analysen, Markteinblicke, Wetteranalysen und unternehmenseigene Erntegrundlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio an Preisinformationen für die Industrie, Verpackungs-, Energie- und Transportdaten. Expana ist führend in der Modernisierung der Datenbranche und setzt dabei auf modernste Techniken und Prozesse mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz.

Die Essenz der Transformation von Expana spiegelt sich in der markanten neuen visuellen Identität wider, die von der einzigartigen Fähigkeit des Produkts inspiriert ist, Daten, Erkenntnisse und Fachwissen miteinander zu verbinden, wobei die Designelemente Raffinesse, Vertrauen und Wachstum widerspiegeln.

„Unsere neue Marke ist nicht nur die Krönung unseres Erbes, sondern auch ein Zeugnis unseres unermüdlichen Einsatzes für den Erfolg unserer Kunden“, so Spencer. „Mit Expana versetzen wir Unternehmen in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, die das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit in einem sich ständig verändernden Umfeld fördern. Wir sind Ihr Partner für Marktwissen, der die Entscheidungen anleitet, die unsere Welt ernähren.“

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Expana und gestalten Sie mit uns die Zukunft des Marktwissens. Weitere Informationen über unsere transformativen Lösungen finden Sie unter www.expanamarkets.com .

Über Expana:

Wir bei Expana liefern die entscheidenden Marktkenntnisse, damit unsere Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Wir bringen Klarheit in die Daten der Welt. Unsere Informationen umfassen über 28.000 Preisreihen und mehr als 600 Preisprognosen, so dass unsere Kunden einen umfassenden Überblick über die gesamte Lieferkette haben. Dies ermöglicht es den Unternehmen, die Volatilität zu bewältigen, strategisch zu navigieren und ihre Margen zu verbessern. Seit mehr als 200 Jahren haben wir durch unser fundiertes Fachwissen und unsere ständige Innovation Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf dem Markt aufgebaut. Wir sind Branchenexperten. Und wir sind Teil eines größeren Ganzen. Wir versorgen die Welt mit den Daten, die sie braucht. Unser Wissen ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden und der gesamten Lieferkette. Unsere Kunden spielen eine wichtige Rolle in der Welt. Ihre Entscheidungen haben enorme Auswirkungen auf Menschen, Gemeinschaften und Branchen. Und unsere Daten ermöglichen dies. Jeden einzelnen Tag. Wir sind Expana, und unser Markwissen sorgt für eine widerstandsfähigere, transparentere und nachhaltigere Lieferkette.

Kontakt:

Reanna Mardinger

VP of Marketing, Expana