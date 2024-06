Flertallet af forsyningskædeledere planlægger at indføre ny teknologi i forbindelse med vedvarende udfordringer, viser TrueCommerce-undersøgelse

KØBENHAVN, Danmark, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, Inc. , en global udbyder af forbindelsesløsninger til forsyningskæder og handelspartnere med integration til flere kanaler har for nylig bestilt en undersøgelse af globale forsyningskædeledere til deres rapport “Supply Chain Trends Report 2024—Inflation, Talent, and Tech: The Current State of Business and Supply Chain.” Undersøgelsen viste, at de samme udfordringer i forsyningskæden gentager sig år efter år, og at de fleste forsyningskædeledere planlægger at indføre avancerede teknologier som systemer til forsyningskædestyring (SCM), værktøjer til elektronisk dataudveksling (EDI) og cloudbaserede ERP-løsninger for at håndtere disse udfordringer.



E-fakturering er både en prioritet og en udfordring

Undersøgelsens respondenter fremhævede, at de stigende og stadigt skiftende myndighedskrav er en primær udfordring indenfor forsyningskædestyring. Sådanne krav tilføjer endnu mere kompleksitet, da ledere skal slås med produkt- og kvalitetsbestemmelser, told samt import- og eksportrestriktioner, miljøbestemmelser og overholdelse af lovkrav.

Mandater til e-fakturering fra skattemyndigheder over hele verden er med til at ændre kravene til overholdelse, og hvordan transaktioner håndteres. I Tyskland bliver indførelsen af e-fakturering obligatorisk i 2025 på grund af et nyt lovkrav, der blev godkendt af Forbundsrådet den 23. marts 2024. I forbindelse med overholdelse af lovkrav er det derfor afgørende for virksomheder med globale forsyningskæder at holde sig opdateret om e-faktureringens udvikling og de skattemæssige krav i Europa samt andre dele af verden.

Anders Knudsen, TrueCommerce VP, Marketing and Product in Europe, kommer med et godt råd: "Virksomheder skal især være opmærksomme på, at de overholder skattereglerne, hvis de vil undgå store bøder og værne deres omdømme. Compliance handler ikke kun om at overholde bestemmelser, men også om at sikre, at din virksomhed fungerer uden problemer, og om at skabe tillid hos kunder og leverandører. På det komplekse globale marked kan proaktiv overholdelse af skattereglerne indebære betydelige konkurrencefordele og beskytte din virksomhed mod potentielle forstyrrelser."

Udfordringer gentager sig fra år til år

I 2023 pegede virksomhedsledere på tre store udfordringer, som påvirker forsyningskæden: omkostningskontrol (37 %), erhvervelse af nye kunder (34 %) samt tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere (33 %). I 2024 foreligger de samme tre udfordringer vedrørende omkostningskontrol (35 %) og fastholdelse af dygtige medarbejdere (35 %) som de vigtigste efterfulgt af erhvervelse af nye kunder (30 %). Respondenterne er klar over de primære udfordringer, men dataene viser også, at de måske ikke ser sammenhængen med alle de faktorer, der påvirker dem.

Undersøgelsen identificerede også andre væsentlige udfordringer, der påvirker forsyningskædens resultater, herunder:

Forstyrrelser i forsyningskæden – Ledere er i særdeleshed bekymrede for tre faktorer relateret til forstyrrelser i forsyningskæden: prisændringer (45 %), mangel på arbejdskraft (34 %) og cybertrusler (31 %).

– Ledere er i særdeleshed bekymrede for tre faktorer relateret til forstyrrelser i forsyningskæden: prisændringer (45 %), mangel på arbejdskraft (34 %) og cybertrusler (31 %). Ordrebehandling – Undersøgelsen viste, at 95 % af virksomhederne står over for udfordringer i forbindelse med ordrebehandling, som er central i en strømlinet drift og for at øge salget og sikre kundetilfredsheden. Nogle af de største udfordringer omfatter lagerafvigelser (47 %), logistik ved returneringer og tilbagekaldelser (46 %) og udsving i varelaget (39 %).

– Undersøgelsen viste, at 95 % af virksomhederne står over for udfordringer i forbindelse med ordrebehandling, som er central i en strømlinet drift og for at øge salget og sikre kundetilfredsheden. Nogle af de største udfordringer omfatter lagerafvigelser (47 %), logistik ved returneringer og tilbagekaldelser (46 %) og udsving i varelaget (39 %). Sikkerhed, valuta og kvalitetskontrol – Ud over de allerede nævnte forretnings- og forsyningskædeudfordringer er 49 % af de adspurgte forsyningskædeledere bekymrede for cybertrusler, 43 % er bekymrede for valutasvingning og valutakurser, og 35 % oplever problemer med kvalitetskontrol og sprogbarrierer.

– Ud over de allerede nævnte forretnings- og forsyningskædeudfordringer er 49 % af de adspurgte forsyningskædeledere bekymrede for cybertrusler, 43 % er bekymrede for valutasvingning og valutakurser, og 35 % oplever problemer med kvalitetskontrol og sprogbarrierer. Globale Udfordringer – Statsmandater tilføjer endnu mere kompleksitet til de globale forsyningskæder. Lederne beskæftiger sig med mandater vedrørende produkt-/kvalitetsbestemmelser (52 %), told og import-/eksportrestriktioner (51 %) og miljøbestemmelser (42 %).

Rapporten viser også, at selv om der kan være ligheder med hensyn til forretnings- og forsyningskædeudfordringer blandt de adspurgte ledere, er der stadig en række forskellige tilgange, når det kommer til håndtering af disse udfordringer.

Øvrige forsyningskædeprioriteringer i 2024

Undersøgelsen viste også, at næsten alle virksomhedsledere i løbet af de sidste par år har forbedret lagerstyringen og forventer forstyrrelser i forsyningskæden. Den mest anvendte strategi er indførelsen af ny teknologi (73 %), mens over halvdelen (64 %) planlægger at diversificere leverandørerne og/eller øge sikkerhedslageret (57 %). Undersøgelsen viste også, at næsten 60 % investerer i værktøjer til forsyningskædestyring (SCM) og elektronisk dataudveksling (EDI) for at afbøde forsinkelser i forsyningskæden.

I 2024 forventer 71 % af alle virksomhedsledere at investere mere i forsyningskædesoftware end i 2023 med et specifikt fokus på investering i nye ERP'er, og 70 % planlægger at investere i år. De adspurgte fortalte om årsagerne til disse investeringer, som omfattede forbedret rapportering og analyse, forbedringer af oppetiden og bedre integrationsmuligheder.

I 2023 var virksomhedsledernes prioriteter at opnå øget salg (39 %), forbedre ordrebehandlingens nøjagtighed (33 %) og forbedre modstandsdygtigheden (28 %). I 2024 forbliver den største prioritet at øge salget (34 %). Men når man sammenligner disse mål og udfordringer, der blev nævnt tidligere, passer de to ikke sammen. For eksempel er praksisser som at forbedre synligheden af arbejdsgange, reducere produktionstiden, øge produktiviteten og automatisere processer tiltag, der kan forbedre omkostningskontrollen, men de står langt nede på virksomhedsledernes liste over målsætninger.

For at få adgang til hele rapporten og yderligere resultater samt handlingsorienterede indsigter for forsyningskædeledere, kan du besøge https://www.truecommerce.com/dk-da/supply-chain-trends-rapport-2024.

