Eramet maintient sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation et confirme l’impact de ses engagements d’entreprise

La contribution d’Eramet à l’économie des territoires dans lesquels le groupe est implanté est restée quasi-stable à 3,1 milliards d'euros en 2023, malgré une baisse du chiffre d'affaires de 29% (-26% à périmètre et change constants) sur l’année.

Cette participation à la vitalité des économies passe notamment par une politique de soutien et d’accompagnement aux communautés locales, conformément à la feuille de route RSE du Groupe « Act for positive mining 2024 – 2026 » : plus de 270 000 personnes ont bénéficié des actions sociétales du Groupe avec un investissement total de plus de 8 millions d’euros.

Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique du Groupe a atteint 3 milliards d'euros en 2023. Sur la même période, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 3,8 milliards d’euros. Les achats locaux ont représenté les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième. Les impôts, taxes et dividendes versés dans les différents territoires d'implantation du Groupe se sont élevés à 687 millions d'euros en 2023, contre 480 millions d'euros en 2022.

L'investissement communautaire au profit des communautés locales a atteint plus de 8 millions d'euros en 2023, bénéficiant à plus de 270 000 personnes, notamment les populations jeunes et les femmes, qui constituent les publics cibles prioritaires des actions sociétales du Groupe. Ce montant inclut toutes les dépenses communautaires contributives des sites dont Eramet est actionnaire, ainsi que les soutiens significatifs apportés à des actions de développement. Ce montant n’inclut pas les dépenses liées à la gestion des impacts environnementaux et sociétaux négatifs des opérations du Groupe.

Eramet publie également ce jour son rapport annuel, selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la transparence des industries extractives) sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où les filiales du Groupe sont actives dans l’industrie extractive1. Ce « Rapport sur la transparence financière du Groupe au 31 Décembre 2023 » est disponible sur le site internet du Groupe.

Répartition de la contribution économique par territoire d’opération

Eramet est implanté au Gabon où l’investissement communautaire dans le pays a atteint plus de 4 M€ en 2023. Ainsi, les filiales Comilog et Setrag poursuivent leur soutien au développement des infrastructures locales : éclairages publics, électricité, axes routiers secondaires de Moanda, accès en gare… Ces actions ont bénéficié à 226 441 personnes.

En complément, afin de soutenir le développement économique local, 80 femmes ont bénéficié du marché communautaire de Lastourvillle (province de l’Ogoouée-Lolo). Le fonds d’amorçage pour les entrepreneurs du Haut-Ogooué dans le cadre du Fonds RSE cogéré avec l’Etat gabonais a, quant à lui, permis la création de 208 emplois via des prêts à taux réduits. Enfin, le programme Femmes d’Avenir, mené en partenariat avec Women In Africa et l’Etat gabonais, a soutenu l’accompagnement, pendant toute année, de près de 26 femmes entrepreneures gabonaises au Hub dédié à l’entrepreneuriat féminin implanté à Libreville. Au Gabon, le Groupe s’est acquitté de près de 340 M€ d’impôts, taxes et dividendes versés à l’Etat en 2023 et a réalisé près de 480 M€ d’achats locaux et de sous-traitance. La masse salariale a atteint 119 M€, représentant plus de 8 800 emplois directs2 dont 80% des emplois issus du bassin local.

Au total, la contribution économique d’Eramet au Gabon s’établit à près de 940 M€ sur l’année.

Au Sénégal, les investissements communautaires d’un total de 400 k€ ont permis à 2 000 personnes de bénéficier de forages d’eau et Eramet a soutenu plus de 100 femmes entrepreneures via le programme Femmes d’Avenir lancé cette année au Sénégal, après son succès au Gabon.

La contribution économique totale du Groupe s’élève à 149 M€ dans le pays. Au travers de sa filiale, GCO, le groupe s’est acquitté de 25 M€ d’impôts, taxes et dividendes et a réalisé plus de 90 M€ d’achats locaux et de sous-traitance en 2023. La masse salariale a atteint 34 M€ en 2023 et les emplois directs représentaient 1 847 personnes dont 50 % d’emplois issus du bassin local.

En Indonésie, l’entreprise a financé plusieurs ambulances et des infrastructures routières, éducatives et sanitaires, bénéficiant à 25 000 personnes. Ces actions ont pu être réalisées à l’aide d’investissements communautaires dépassant le million d’euros.

PT Weda Bay Nickel a payé 217 M€2 d’impôts, taxes et dividendes versés à l’Etat, et réalisé 266 M€3 d’achats et de sous-traitance en 2023. La masse salariale a représenté 12 M€4. Les activités de Weda Bay génèrent 14 000 emplois directs.

Au total, les retombées économiques locales d’Eramet en Indonésie s’élèvent à près de 500 M€5 sur l’année.

En Argentine, en 2023, Eramet a renforcé son soutien à l’écosystème entrepreneurial local à travers un investissement de 300 k€ en faveur du projet « Triple Impact ». Ce programme repose sur 3 axes : l’éducation via les écoles et universités, le renforcement des capacités des entrepreneurs (accès aux financements, accompagnement) et le choix d’une filière métier (agriculture, élevage…). Cette initiative a bénéficié à plus de 1 100 personnes.

En 2023, Eramet s’est par ailleurs acquitté de 73 M€ en impôts, taxes et dividendes. Les achats locaux et la sous-traitance ont atteint 256 M€ et la masse salariale 10 M€ pour 2 517 emplois directs6.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Argentine s’élève à 340 M€ sur l’année.

En Nouvelle-Calédonie, sur la période, 2 M€ d’investissements communautaires ont permis à 1 500 bénéficiaires d’accéder à l’eau potable dans les trois communes de Thio, Kouaoua et Poum qui accueillent des sites miniers. 2500 habitants ont bénéficié de projets pour l’éducation dans la commune de Houaïlou et une tribu de Thio a pu profiter d’un programme de reboisement mis en place à la suite de feux de forêt.

La SLN s’est acquittée de 12 M€ d’impôts, taxes et dividendes versés aux collectivités en 2023 et a réalisé 339 M€ d’achats locaux et de sous-traitance. La masse salariale a atteint 154 M€ en 2023. Le nombre d’emplois directs s’élève à 3 330 dont 95 % des emplois issus du bassin local.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Nouvelle-Calédonie s’établit à 507 M€, sur l’année.

En Norvège, l’entreprise continue de soutenir des événements culturels et sportifs locaux via un investissement communautaire annuel de 147 k€ qui bénéficie à plus de 10 000 personnes dans la région.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Norvège s’élève à près de 271 M€. Les achats locaux ont représenté 206 M€ tandis que l’entreprise s’est acquittée de 12 M€ d’impôts et taxes, en 2023. 737 personnes travaillent pour ENO, dont la quasi-totalité sont issues de la région d’implantation du site, soit une masse salariale de 54 M€.

Aux Etats-Unis, Eramet à Marietta soutient des initiatives locales en matière de santé et d’éducation, en particulier des bourses pour les étudiants et des initiatives de santé publique pour un montant total de 33 k€. Par exemple, l’entreprise soutient directement 60 personnes à mobilité réduite pour leur permettre l’accès aux soins médicaux nécessaires.

La filiale a payé 383 k€ d’impôts, taxes et dividendes et a réalisé 123 M€ d’achats et de sous-traitance, en 2023. La masse salariale a représenté 20 M€. L’usine totalise 198 emplois directs dont 96 % d’emplois issu du bassin local.

Au total, la contribution économique d’Eramet aux Etats-Unis s’élève à plus de 140 M€, sur l’année.

En France, les entités françaises ont payé 9 M€ d’impôts en 2023. La masse salariale s’élève à 112 M€. Au total, ces entités ont réalisé 162 M€ d’achats et de sous-traitance dans le pays. Sur l’ensemble des entités françaises, le Groupe emploie 902 employés.

Les entités françaises ont investi 438 k€ dans des actions de mécénat. Ces actions ont permis en 2023 de soutenir notamment le Programme Femmes d’Avenir créé au niveau Groupe et dont les premières applications ont été faites au Gabon en 2022 puis au Sénégal en 2023. Ce Programme pilote s’inscrit dans un Programme contributif plus global appelé Eramet Beyond For Contributive Impact lancé en 2024 dans le cadre de la Feuille de Route « Act for Positive Mining ».

Au total, le montant de la contribution économique d’Eramet en France est de plus de 280 M€ sur l’année.

Enfin, au Cameroun, le Groupe a annoncé en octobre 2023, mettre fin aux études de faisabilité du projet de production de rutile à Akonolinga. Eramet a finalisé la réhabilitation d’un site d’étude et a rendu à l’Etat camerounais les permis d’exploration tout en accompagnant socialement les équipes. En 2023, 610 élèves de la région d’Akonolinga ont bénéficié d’un programme d’amélioration d’accès à l’éducation grâce à la fourniture d’équipements. Plus largement, 600 villageois bénéficient désormais d’un accès à l’eau grâce au forage de Kane et à la source d’eau Ngoubou. Ces actions ont nécessité un investissement de 23 k€. A la fin de 2023, le groupe a décidé de lancer un programme de soutien au développement local, à travers la création d’une centrale d’achats de bananes plantain dans la zone d’Akonolinga dans le cadre de son programme Eramet Beyond For Contributive Impacts.

Le Groupe a payé 400 k€ d’impôts, taxes et dividendes, en 2023, et réalisé 4 M€ d’achats locaux et de sous-traitance tandis que la masse salariale a représenté 600 k€ avec 40 emplois directs.

Au total, la contribution économique d’Eramet au Cameroun s’élève à plus de 5 M€ sur l’année.

Le détail des contributions économiques dans chaque territoire d’implantation est consultable sur notre site internet.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré : « En 2023, nous avons maintenu nos engagements pour favoriser un impact positif et durable dans les territoires de nos sites de production ou d’études. Ces contributions reflètent notre volonté de renforcer les économies locales et d’améliorer la qualité de vie des communautés. Nous sommes déterminés à poursuivre cette dynamique en harmonie avec notre ambition de transformation responsable des ressources minérales, et à devenir l’acteur de référence du secteur minier en matière de RSE. »

Synthèse des contributions économiques dans les principaux pays d’implantation

Indicateurs Indicateur Groupe Gabon 2023 Eramine 2023 GCO 2023 SLN 2023 ENO 2023 EMI 2023 France 2023 Weda Bay 2023 ERACAM 2023 Paiements au gouvernement impôts, taxes, dividendes etc. (en millions €) 687,4 339,0 73,0 24,7 11,9 11,9 0,4 9,1 217,1 0,4 Contenu Local Masse salariale (en millions €) 515,6 119,4 10,1 34,0 153,7 53,6 20,4 112,2 11,6 0,6 Contenu Local Effectifs directs (31 dec 2023) 32 437 8 866 2 517 1 847 3 330 737 198 902 14 000 40 Contenu Local Recrutements 2023 issus du bassin d'emploi local (%) 80% 76% 50% 95% 100% 96% Contenu Local Montant des achats et sous-traitance dans le pays (en millions €) 1 924,7 477,2 255,7 90,4 339,3 205,6 123,4 162,4 266,3 4,4 Contenu Local Estimation des effectifs indirects dans le pays 25 664 6 500 900 6 000 1 120 Not Estimated 24 11 120 NA Investissement communautaire Dépenses d'investissement communautaire (en millions €) 8,7 4,0 0,3 0,4 1,9 0,1 0,0 0,4 1,4 0,0 Investissement communautaire Nombre estimé de bénéficiaires des actions 270 091 226 441 1 170 2 000 4 000 10 000 70 25 000 1 410 Total Retombées économiques totales (en millions €) 3 136,4 939,7 339,1 149,5 506,8 271,1 144,2 284,2 496,4 5,4









1 Ce bilan, établi selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), concerne principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.

2 Ces chiffres sont indiqués au prorata de la participation indirecte d’Eramet dans la société PT Weda Bay Nickel (38,7 %).

3 Idem.

4 Idem.

5 Idem.

6 Ce chiffre correspond aux emplois directs durant la phase de construction.

