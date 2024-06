Nanterre, 25 juin 2024

VINCI finalise l’acquisition à hauteur de 50,01 % de l’aéroport d’Édimbourg

Acquisition par VINCI Airports de la majorité du capital (50,01 %) de l’aéroport d’Édimbourg pour un montant de 1,27 milliard de livres sterling

VINCI Airports renforce ainsi son réseau et gère désormais trois aéroports au Royaume-Uni en pleine propriété : Londres-Gatwick, Édimbourg et Belfast International

VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, a finalisé l’acquisition de la majorité du capital (50,01 %) de l’aéroport d’Édimbourg, aux côtés de Global Infrastructure Partners (GIP), gérant le solde de 49,99 %, selon un schéma de partenariat comparable à celui de l’aéroport de Londres Gatwick.

L’aéroport d’Édimbourg est une infrastructure de premier plan : premier aéroport d’Écosse et 6e aéroport du Royaume-Uni par son trafic qui a retrouvé son niveau pré-Covid.

Son potentiel de croissance est notamment tiré par le développement des segments long-courriers.

Après Belfast International et Londres Gatwick, VINCI Airports détient désormais trois aéroports au Royaume-Uni en pleine propriété (freehold).

