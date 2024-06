AVIS AUX MÉDIAS : L’honorable Marie-Claude Bibeau va faire une annonce de soutien financier en appui aux infrastructures de recherche et à la prochaine génération du milieu de la recherche

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fondation canadienne pour l’innovation



L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, et le député de Dartmouth–Cole Harbour, Darren Fisher, annonceront des investissements au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Ce soutien financier stimulera la recherche et l’innovation et soutiendra la prochaine génération de chercheurs et chercheuses des collèges, cégeps et écoles polytechniques du pays.

La ministre répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date : Mercredi 26 juin 2024

Heure : 10 h 15 (HAA)

Lieu :

« The Bays » Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse

1 promenade Research

Dartmouth, Nouvelle-Écosse

B2Y 4M9

Les membres des médias souhaitant participer en personne à l'événement doivent confirmer leur présence par courriel

Renseignements

Sara Frizzell

Spécialiste des relations médiatiques et des médias sociaux

Fondation canadienne pour l’innovation

613 943-2580

sara.frizzell@innovation.ca

Relations médiatiques

Innovation, science et développement économique Canada

media@ised-isde.gc.ca



