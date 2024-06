Shenzhens Stadtbezirk Nanshan bündelt Anstrengungen für neue Fortschritte in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit

SHENZHEN, China, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Wirtschafts- und Handelsdelegation der Bezirksregierung Nanshan von Shenzhen reiste zu Wirtschafts-, Handels- und Kulturaustauschaktivitäten nach Frankfurt, Nürnberg, München und anderen Städten in Deutschland. Die Delegation besuchte fast 20 führende multinationale Unternehmen und Organisationen, um den Wirtschafts- und Handelsaustausch mit alten und neuen Partnern zu vertiefen sowie die Qualität und das Niveau der Zusammenarbeit auf den Gebieten Handel und Investitionen zu verbessern.



Dies ist ein Beispiel dafür, wie China die Chancen nutzt, die sich aus dem Streben nach einer Öffnung auf höherem Niveau ergeben, um die deutsch-chinesische Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel zu erleichtern.

Nanshan, das als wirtschaftliches und technologisches Zentrum Chinas bekannt ist, pflegt einen engen Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie Kultur, wobei der Schwerpunkt auf modernen Medizinprodukten, neuen Energien und anderen aufstrebenden Bereichen liegt. Mehr als 50 deutsche Unternehmen, darunter Siemens, Tektronix, Ledvance Operations and Management, haben in Nanshan investiert, und dreiundfünfzig wettbewerbsfähige Unternehmen aus Nanshan, darunter Mindray Bio-Medical Electronics, Skyworth, Hytera, haben ihre Investitionen auf Deutschland ausgeweitet. Die industrielle Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen wird zu einem neuen Markenzeichen für den Austausch Nanshans mit dem Ausland, was den neuen Trend Chinas widerspiegelt, bei dem neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte eine hochwertige Entwicklung fördern und die industrielle Zusammenarbeit zwischen China und anderen Ländern erleichtern.

Ingmar Bruder, der Gründer, Vorsitzende und CEO von trinamiX, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der BASF, sagte, dass das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung (F&E) im Bereich der visuellen Wahrnehmung und der biometrischen Technologie intensiviert und sich darauf freut, die Technologie mithilfe der industriellen Vorteile von Nanshan im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der intelligenten vernetzten Fahrzeuge in China einzuführen.

Während des Besuchs der Delegation unterzeichneten maßgebende Forschungsinstitute und Unternehmen aus dem Stadtbezirk Nanshan Kooperationsvereinbarungen mit dem Innovation Lab Heidelberg und Siemens Healthineers über die Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen wissenschaftliche und technologische Innovation, Technologieanwendung und Personalausbildung.

Der zuständige Direktor des Innovation Lab Heidelberg sagte, dass sie die Vorteile von Nanshan auf den Gebieten Innovation, Kapital, Talent und Industrie nutzen und dem Bezirk in Zukunft Forschungsressourcen für die Bereiche Biowissenschaften, Produktionsprozesse, saubere Energie sowie für andere Bereiche zuweisen werden.

Eintracht Frankfurt, einer der wertvollsten Vereine der Welt, unterzeichnete 2021 eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Nanshan. Die Zusammenarbeit hat zu fruchtbaren Ergebnissen beim Bau von Trainingszentren, im Bereich Jugendtrainingssysteme und bei der Popularisierung des Fußballs geführt und die Zusammenarbeit zwischen Nanshan und Deutschland und anderen europäischen Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sport, Handel sowie Wissenschaft und Technologie gefördert.

Während des Besuchs war die Delegation aus Nanshan bei Eintracht Frankfurt Gastgeber einer Kooperationsveranstaltung zwischen Nanshan und Frankfurt. Auf der Veranstaltung stellten Unternehmen und Organisationen aus Nanshan, wie das Forschungsinstitut der Tsinghua-Universität in Shenzhen, VMAX, Tinno Mobile Technology und iDreamSky, ihre Spitzentechnologien und Produkte vor, die bei vielen deutschen Unternehmen, darunter die Deutsche Bank, PricewaterhouseCoopers, Jarltech und VR Payment, auf großes Interesse stießen. Die teilnehmenden Unternehmen waren von der technologischen Innovation, dem Geschäftsumfeld und der Offenheit Nanshans beeindruckt.

In diesem Jahr jährt sich die Gründung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Deutschland zum zehnten Mal. Zusammenarbeit, Austausch, Innovation und Entwicklung haben China und Deutschland zusammengebracht, um neue Fortschritte zu erzielen. Ein von Deutschland finanziertes Unternehmen sagte, dass Nanshan, ein Stadtbezirk, der durch die Stärkung der globalen Zusammenarbeit in aufstrebenden Industrien angetrieben wird, in Verbindung mit einem schnell wachsenden Verbrauchermarkt, einem soliden Lieferkettensystem, einem innovativen F&E-Umfeld und einer produktiven Personalschulung, eine Reihe neuer Möglichkeiten für ausländische Investitionen in China bieten wird.

Quelle: Bezirksregierung Nanshan von Shenzhen