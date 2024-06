WithSecure Oyj, Sisäpiiritieto, 26.6.2024 klo 9.00



Sisäpiiritieto: Antti Koskela nimitetty WithSecuren toimitusjohtajaksi

WithSecuren hallitus on nimittänyt Antti Koskelan (DI, Sähkötekniikka) yhtiön toimitusjohtajaksi 1. heinäkuuta 2024 alkaen. Koskela on toiminut WithSecuren väliaikaisena toimitusjohtajana huhtikuusta 2024 asti. Hän aloitti WithSecurella tuotejohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuonna 2021.

“Antti Koskelalla on vahva näyttö kansainvälisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, yritysstrategioiden implementoinnista ja tuottavuuden lisäämisestä. Hän on myös erinomainen ihmisten johtaja. Hallitus arvioi mahdollisia toimitusjohtajakandidaatteja ja totesi, että Antti on oikea henkilö johtamaan WithSecurea ja toteuttamaan yhtiön suunnitelman kasvaa ja tulla johtavaksi eurooppalaiseksi tietoturvayhtiöksi,” sanoo Risto Siilasmaa, WithSecuren hallituksen puheenjohtaja.

“WithSecurella on maailmanluokan tuotekehitys, poikkeuksellinen teknologiapohja, ainutlaatuinen tuotteiden ja palveluiden tarjooma ja osaava henkilöstö yhtiön tulevaisuuden kasvun pohjana. Otan toimitusjohtajan tehtävän vastaan kiitollisena ja innostuneena ja lähden luotsaamaan WithSecuren muutosta kohti yhtiön täyttä potentiaalia,” sanoo Antti Koskela, WithSecuren uusi toimitusjohtaja.

Antti Koskelan CV: Antti Koskela bio sivu | WithSecure™

