Caisse Française de Financement Local : EMTN 2024-3 Amended&Restated Final Terms

Paris, 26 juin 2024



Caisse Française de Financement Local ("Caffil") a modifié les Final Terms datés du 1er mars



2024 relatifs aux obligations foncières d'un montant de 20.000.000 d'euros portant intérêt au



taux de 3,812% l'an et venant à échéance le 5 mars 2064 (Code ISIN : FR001400OGL4)



émises dans le cadre de son programme EMTN de 75.000.000.000 € (les "Amended and



Restated Final Terms").



La modification a pour objet de corriger l’erreur manifeste suivante dans les Final Terms :



 La clause 21 (ii) intitulée "Optional Redemption Amount of each Obligation Foncière" dans la



Part A des Final Terms est supprimée et remplacée ainsi :



(ii) Optional Redemption Amount of each



Obligation Foncière:



EUR 100,000 per Obligation Foncière of EUR



100,000 Specified Denomination



Caffil porte la responsabilité des informations contenues dans cette notice aux porteurs.



Les Amended and Restated Final Terms seront disponibles sur les sites internet de l'AMF



(www.amf-france.org), de la Bourse de Luxembourg (https://www.luxse.com/) et de l'émetteur



(www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr).



Pièce jointe