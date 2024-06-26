Novotech 在波士顿第四届年度迷幻疗法和药物开发会议上宣布与经验丰富的迷幻药研究中心签署谅解备忘录 (MOU)

波士顿, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 这家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。该公司已与 New Zealand Clinical Research (NZCR) 签署谅解备忘录 (MOU)。

Novotech 的高级治疗战略经理 Shawnna Barrett 博士和高级业务开发经理 Lainie Mulvanny 将于 2024 年 5 月 23 日至 24 日在马萨诸塞州波士顿举行的第四届年度迷幻疗法和药物开发会议上宣布该 MOU。

NZCR 在新西兰设有 4 家研究中心，是一家领先的早期研究机构，在迷幻药研究方面拥有丰富经验。

Novotech 此前曾与 NZCR 合作开展过多项迷幻药研究。这一合作关系再次证明，Novotech 致力于在迷幻药领域开展开拓性研究。

数十年来，Novotech 一直致力于与世界各地的 专业临床研究机构 建立合作关系，确保客户能优先获得经验最丰富的研究中心和临床团队的服务。

据估计，2023 年全球迷幻药市场规模为 55.0 亿美元，预计从 2024 年到 2030 年将增长 13%，收入将接近 129.4 亿美元。

迷幻药主要分为三大类：

苯环己哌啶 (PCP) 等解离药物

3,4-亚甲双氧甲基安非他命（MDMA，摇头丸）等致幻剂

麦角酰二乙胺 (LSD) 等血清素类药物



目前正在试验研究的主要药物有裸头草碱、LSD、盐酸氯胺酮和美布特宁。

Novotech 对当前研究应用进行了回顾 ，发现中枢神经系统疾病是全球迷幻药试验的主要治疗领域，主要适应症包括抑郁症、焦虑症、疼痛和药物滥用。

Barrett 博士表示：“该 MOU 标志着 Novotech 将与 NZCR 深化合作，为 Novotech 的迷幻疗法生物技术客户提供支持。NZCR 在开展临床试验方面拥有丰富经验和专业背景，同时还拥有一支充满热情的精神科医生团队，对该领域深入研究，是探索迷幻药治疗潜力的理想研究合作伙伴。与 NZCR 合作，旨在发掘新见解，推动有意义的进展，并最终对患者的生活产生积极影响。”

NZCR 首席执行官 Christian Schwabe 博士说：“NZCR 与 Novotech 长期以来一直保持着密切的合作关系，我们曾共同成功开展了迷幻药试验。随着我们继续引领这一治疗领域的研究，对这项 MOU 带来的机遇感到兴奋。”

Novotech 的研究发现，在 2019 年至 2023 年期间，有近 75 项迷幻药试验已经启动并仍在进行中。这些试验主要在欧洲和北美进行，分别占 39% 和 38%。亚太地区紧随其后，占 20%，而中东、非洲和中南美洲共占 3%。

从 2021 年到 2023 年，迷幻药试验的数量增长了四倍多。

按阶段对试验进行分析的数据显示，II 期试验占主导地位，有 37 项，其次是 I 期和 III 期试验，各 11 项。此外，还有 4 项 I/II 期试验和 2 项健康志愿者试验。II 期试验的突出数量表明，在 2019 年至 2023 年期间，迷幻药的疗效和剂量评估已成为主要焦点。

NZCR 由 Auckland Clinical Studies (ACS) 和 Christchurch Clinical Studies Trust (CCST) 于 2020 年兼并而成，是新西兰领先的早期临床研究提供商。2023 年，NZCR 收购了晚期临床试验公司 Optimal Clinical Trials，成立了 NZCR 集团。NZCR 集团在 850 多项试验中积累了丰富经验，参与试验的人数超过 20000 人。

NZCR 集团在奥克兰、克赖斯特彻奇、惠灵顿和汉密尔顿设有世界一流的研究机构和六个业务部门，由医生主导，在健康参与者和患者群体中开展复杂的多阶段临床研究。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖、且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。