Novotech 將在波士頓第四屆年度迷幻療法和藥物開發會議上宣布與經驗豐富的迷幻藥研究中心簽署諒解備忘錄 (MOU)

波士頓, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，與生物技術公司開展合作，在各階段加速開發先進的新型療法。該公司與 New Zealand Clinical Research (NZCR) 簽署諒解備忘錄 (MOU)。

Novotech 的高級治療策略經理 Shawnna Barrett 博士和高級業務發展經理 Lainie Mulvanny 將於 2024 年 5 月 23 日至 24 日在麻薩諸塞州波士頓舉行的第四屆年度迷幻療法和藥物開發會議上宣布這項諒解備忘錄。

NZCR 在新西蘭設有 4 家研究機構，是一家領先的早期研究中心，在迷幻藥研究方面擁有豐富經驗。

Novotech 此前曾與 NZCR 合作開展過多項迷幻藥研究。這一合作關係再次證明 Novotech 致力在迷幻藥領域進行開拓性研究。

數十年來，Novotech 一直致力與世界各地的 專業臨床研究機構 建立合作關係，確保客户能優先獲得經驗最豐富的研究機構和臨床團隊帶來的服務。

據估計，2023 年全球迷幻藥市場規模為 55.0 億美元，預計從 2024 年到 2030 年將增長 13%，收入接近 129.4 億美元。

迷幻藥主要分為三大類：

苯環己哌啶 (PCP) 等解離藥物

3,4－亞甲二氧基甲基安非他明（MDMA，搖頭丸）等致幻劑

麥角酸二乙酰胺 (LSD) 等血清素類藥物



目前正在試驗研究的主要藥物有迷幻藥、LSD、鹽酸氯胺酮和美布特寧。

一項 Novotech 對當前研究應用進行了回顧 結果顯示中樞神經系統疾病是全球迷幻藥試驗的主要治療領域，主要適應症包括抑鬱症、焦慮症、疼痛和藥物濫用。

Barrett 博士表示：「這項諒解備忘錄標誌着 Novotech 將與 NZCR 深化合作，為 Novotech 的迷幻療法生物技術客户提供支援。NZCR 在開展臨床試驗方面擁有豐富經驗和專業知識，同時還有一支對此領域充滿熱情的精神科醫生團隊，是探索迷幻藥治療潛力的理想研究合作夥伴。我們與 NZCR 合作，旨在發掘新見解，推動有意義的進展，並最終對患者的生活產生正面影響。」

NZCR 行政總裁 Christian Schwabe 博士説：「NZCR 與 Novotech 長期以來一直保持着密切的合作關係，曾共同成功開展了多項迷幻藥試驗。我們將繼續引領這一治療領域的研究，故此對這項諒解備忘錄帶來的機遇感到振奮。」

Novotech 的研究發現，在 2019 年至 2023 年期間，近 75 項迷幻藥試驗已經啟動並繼續進行中。這些試驗主要在歐洲和北美進行，分別佔 39% 和 38%，亞太地區緊隨其後，佔 20%，中東、非洲和中南美洲共佔 3%。

從 2021 年到 2023 年，迷幻藥試驗的數量增長了超過四倍。

按階段對試驗進行分析的數據顯示，II 期試驗佔主導地位，有 37 項，其次是 I 期和 III 期試驗，各 11 項，此外還有 4 項 I/II 期試驗和 2 項健康志願者試驗。II 期試驗的突出數量顯示，在 2019 年至 2023 年期間，迷幻藥的療效和劑量評估已成為主要焦點。

NZCR 由 Auckland Clinical Studies (ACS) 和 Christchurch Clinical Studies Trust (CCST) 於 2020 年合併而成，是新西蘭領先的早期臨床研究服務機構。2023 年，NZCR 收購了後期臨床試驗公司 Optimal Clinical Trials，從而組成了 NZCR 集團。NZCR 集團在 850 多項試驗中累積了豐富經驗，參與試驗的人數超過 20000 人。

NZCR 集團在奧克蘭、克賴斯特徹奇、威靈頓和漢密爾頓設有六個世界一流的研究機構，由醫生主導，對健康參與者和患者開展複雜的多階段臨床研究。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，專注與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」，以及自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

Novotech 提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦公地點和一支超過 3,000 人的專業團隊，是值得信賴的首選端到端戰略合作夥伴。