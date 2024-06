Dimensional Fund Advisors Canada ULC annonce des changements de niveau de risque pour certains fonds

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dimensional Fund Advisors Canada ULC (« Dimensional Canada ULC »), le gestionnaire des Fonds Dimensionnels, a annoncé aujourd’hui qu’elle modifie le niveau de risque associé au fonds suivant, comme il est indiqué ci-après :



Nom du fonds Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA Faible Faible à moyen

La modification est apportée au niveau de risque du fonds par suite d’une décision prise par Dimensional Canada ULC conformément à la méthode de classification du niveau de risque du fonds. Aucune modification importante n’a été apportée aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds. On peut obtenir sur demande la méthode normalisée de classification du niveau de risque utilisée par Dimensional Canada ULC pour déterminer le niveau de risque de placement des fonds parmi les Fonds Dimensionnels en communiquant avec nous par téléphone à frais virés au 604 685-1633, par courriel à l’adresse info@dfacanada.com ou par la poste au 745 Thurlow Street, Suite 2110, Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 0C5.

Cette modification sera reflétée dans le renouvellement des aperçus du fonds des Fonds Dimensionnels, qui devraient être déposés le 1er juillet 2024 ou vers cette date. Des renseignements supplémentaires concernant les Fonds Dimensionnels peuvent être obtenus dans le prospectus simplifié et les aperçus du fonds des Fonds Dimensionnels, qui sont disponibles sur notre site Web au https://www.dimensional.com/ca-fr/document-center et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié et les aperçus du fonds avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Personne-ressource :

Taylor Smith, Dimensional

512 306-4389

taylor.smith@dimensional.com