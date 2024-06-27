（G）I-DLE MINNIE正式成為MEDIHEAL品牌全球代言人！

- (G)I-DLE MINNIE被受大眾所公認的明星氣質及全球影響力，

正好符合MEDIHEAL的品牌形象，而且與以卓越的產品效能為基礎，促使於全球市場占有率快速成長的品牌故事相輔相成，因此成為品牌的最佳代言人。

- MEDIHEAL計劃與具有無限魅力的(G)I-DLE成員MINNIE共同攜手進行多原活動，並且更加積極積極地與海外消費者溝通。





- (G)I-DLE MINNIE正式成為MEDIHEAL品牌的全球代言人！

SEOUL, South Korea, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Derma美妝品牌MEDIHEAL於18日正式宣佈(G)I-DLE的成員MINNIE成為新一代的品牌全球代言人。MEDIHEAL計劃以與MINNIE共同攜手推展更具魅力的內容為中心，積極與海外消費者溝通。

MINNIE所屬的(G)I-DLE是當今人氣超高的偶像團體，而且即將展開2024年世界巡演，因此MEDIHEAL與MINNIE攜手合作後，於海外市場所能產生的加乘作用備受期待。而且於泰國，MINNIE也是一位擁有超高人氣的K-POP明星，所以與MINNIE攜手合作的MEDIHEAL將受到的特別關注也被受期待。

MEDIHEAL正式宣佈新一代全球代言人的同時，還公開了與全球代言人MINNIE合作拍攝的首張宣傳海報。於海報中，MINNIE以不同於舞臺上強勢魅力外表的潔淨健康肌膚，展現出了奢華沉穩清秀的氛圍，更是吸引了人們的目光。而以首次公開的海報為開端，作為MEDIHEAL全球代言人的MINNIE，將於包括泰國在內的許多國家展現MEDIHEAL的品牌形象，而且MEDIHEAL也計劃持續展現MINNIE的新形象，所以預計將會收到海外粉絲們的熱烈回響。

MEDIHEAL的相關負責人士表示：「MINNIE具有不畏挑戰的獨特魄力，而且除了為有代表性的K-POP明星之外，還於作詞、作曲、演技等多個領域裡展現了優越的才能，並且也活躍於海外舞臺！」另外「MINNIE不僅具備明星氣質及全球影響力，而且與以卓越的產品效能為基礎，促使於全球市場占有率快速成長的品牌故事相輔相成，因此成為品牌的最佳代言人。」

之前，MEDIHEAL所發佈的面膜及棉片產品的代言人「PLAVE」 ，護膚類產品的代言人「TWS」，皆受到廣大消費者們的關注。如今再加上擁有超高人氣的「(G)I-DLE MINNIE」加入全球代言人的行列，將形成更加完善的代言人矩陣。MEDIHEAL計劃以符合各項產品的特性為起使點，擬定能夠覆蓋廣泛年齡層的消費族群，即是從既有世代到MZ世代的多原代言人策略，並且與全球消費者進行互動溝通。

MEDIHEAL相關負責人表示：「我們非常榮幸能與不僅於韩国，而且於國際舞臺上也擁有超高人氣的(G)I-DLE MINNIE共同攜手講述品牌的故事，並且今後希望大家多加關注MEDIHEAL與MINNIE共同打造的豐富精彩活動！」

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07502fdb-c772-43a1-9a40-1098e839883b

Contact information:

MEDIHEAL

080-860-8400