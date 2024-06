AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024

Paris, 27 juin 2024, 10h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615 droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Approuvée 38 495 615 38 388 239 99,72% 107 376 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Approuvée 38 495 615 38 388 239 99,72% 107 376 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Approuvée 38 495 615 38 466 239 99,92% 29 376 4. Approbation des conventions règlementées Approuvée 11 499 535 6 927 223 60,24% 4 572 312 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023 Approuvée 38 495 615 33 932 850 88,15% 4 562 765 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023 Approuvée 38 495 615 33 932 850 88,15% 4 562 765 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023 Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909 8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024 Approuvée 38 495 615 33 898 630 88,06% 4 596 985 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024; Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024 Approuvée 38 495 615 35 494 065 92,20% 3 001 550 12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Approuvée 38 495 615 38 353 526 99,63% 142 089 13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Cécile de Guillebon Approuvée 38 495 615 33 931 403 88,14% 4 564 212 14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur Alain Moussy Approuvée 38 495 615 33 907 008 88,08% 4 588 607

Résolutions extraordinaires :

Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention 15. Modification des termes et conditions des Actions B’ tels que définis dans les statuts de la Société Approuvée 38 495 615 33 929 306 88,14% 4 566 309 16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Approuvée 38 495 615 38 359 298 99,65% 136 317 17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public Approuvée 38 495 615 38 329 022 99,57% 166 593 18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes Approuvée 38 495 615 35 494 465 92,20% 3 001 150 19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » Approuvée 38 495 615 35 494 465 92,20% 3 001 150 20. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions Approuvée 38 495 615 38 359 098 99,65% 136 517 21. Limitation globale des autorisations Approuvée 38 495 615 35 597 306 92,47% 2 898 309 22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’) Approuvée 38 495 615 33 929 106 88,14% 4 566 509 23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription Rejetée 38 495 615 604 637 1,57% 37 890 978 24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds Approuvée 38 495 615 35 591 265 92,46% 2 904 350 25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat Approuvée 38 495 615 35 591 265 92,46% 2 904 350 26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales Approuvée 38 495 615 33 933 306 88,15% 4 562 309 27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes Approuvée 38 495 615 35 492 368 92,20% 3 003 247 28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actions Approuvée 38 495 615 38 460 042 99,91% 35 573 29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales Approuvée 38 495 615 33 954 674 88,20% 4 540 941 30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l’activité Approuvée 38 495 615 38 462 139 99,91% 33 476 31.Pouvoirs pour formalités Approuvée 38 495 615 38 466 239 99,92% 29 376

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

