La revue Allergy désignée comme publication ayant le plus grand impact en allergologie et immunologie clinique pour 2024

ZURICH, Suisse, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est ravie d’annoncer que Allergy, l’une des revues officielles de l’EAACI, a été reconnue comme la revue à plus fort impact dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique pour 2024. Selon l’indicateur Journal Impact Factors publié par Clarivate, Allergy affiche un facteur d’impact impressionnant de 12,6, consolidant ainsi sa position de revue numéro un dans sa spécialité.



À propos d’Allergy

Allergy consacre ses publications sur les progrès, l’impact et la communication de tous les sujets relatifs à la discipline de l’allergie et de l’immunologie. La revue couvre un large éventail de sujets, y compris la recherche pour l’enseignement ainsi que la recherche translationnelle et clinique. Elle maintient un lien vital entre la science fondamentale et la pratique clinique dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie. Allergy édite des articles originaux, des revues, des prises de position, des lignes directrices, des éditoriaux, des informations, des commentaires, des lettres aux rédacteurs et des correspondances.

Ce succès est dû à plusieurs facteurs majeurs :

L'engagement total et le travail acharné à la fois de notre équipe éditoriale et de notre équipe de soutien qui ont été essentiels à la qualité de la revue.

Des décisions rapides pour les soumissions, car notre processus garantit aux auteurs de recevoir des retours rapides et complets.

Nous maintenons des normes rigoureuses et étendues d'évaluation par les pairs de haute qualité afin de garantir la publication de travaux de recherche d'excellence.

Le traitement rapide mais rigoureux des manuscrits garantit que les recherches importantes sont publiées dans les meilleurs délais par la communauté.

Un grand nombre d'impressions et de téléchargements soulignent l'influence et la portée de la revue au sein de la communauté scientifique.



Remerciements

Au nom du Comité exécutif, nous tenons à remercier l’équipe de Allergy. Nous remercions tout particulièrement notre Rédacteur en chef, le Dr Cezmi Akdis, et nos Rédacteurs adjoints, le Dr Maria Torres, le Dr Ioana Agache et le Dr Marek Jutel. Nous reconnaissons également le rôle essentiel de nos Rédacteurs associés, notamment le Dr Heimo Breiteneder, Dr Thomas Eiwegger, Dr Wytske Fokkens, Dr Emma Guttman-Yassky, Dr David Jackson, Dr Kari Nadeau, Dr Robyn O’Hehir, Dr Liam O’Mahony, Dr Oliver Pfaar, Dr Alexandra Santos, Dr Claudia Traidl-Hoffmann, Dr De Yun Wang, et Dr Luo Zhang, ainsi que l’ensemble du Comité éditorial pour leur expertise et leur dévouement.

Nous adressons également nos sincères remerciements à notre Rédactrice en chef, Laura Alberch, notre Éditrice graphique, Anna Globinska, notre Éditrice médias sociaux, Ruya Kılıc Ogulur, notre Rédactrice adjointe, Marisa McGarry, notre Rédactrice de la production, Sathis Asokan Kannan, et notre Responsable de la publication de la revue, Lisbeth Cranfield.

Nos énergies rassemblées ont permis d’établir une nouvelle norme d’excellence dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique, et nous nous réjouissons de poursuivre cette trajectoire. Découvrez la première revue dans le domaine de l’ Allergie

