La première compétition internationale de drones au monde illuminera le ciel de Nha Trang en juillet 2024

NHA TRANG, Vietnam, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 13 au 20 juillet, la toute première compétition internationale de drones - Drone Light Battle 2024 : Ever Glamour Nha Trang (« EGN 2024 ») se tiendra dans la pittoresque ville côtière de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, au Viêt Nam.



Durant deux nuits, quatre équipes de Chine, de Corée du Sud, de France et des Émirats arabes unis, toutes dotées de technologies de pointe en matière de drones, s’affronteront sur des thèmes distincts : « Glamour Nha Trang » et « Nuit des merveilles ». Chaque soir, deux équipes se présenteront, au cours de performances de 20 minutes, avec un déploiement époustouflant d’au moins 1 000 drones chacune. Des scènes aériennes époustouflantes agrémentées de lumière et de musique qui illuminent le ciel de Nha Trang promettent au public des expériences visuelles et sonores des plus stupéfiantes.





L’Ever Glamour Nha Trang 2024 aura lieu en juillet 2024

L’EGN 2024 marquera une étape importante pour le tourisme au Viêt Nam avec le plus grand festival de la lumière jamais organisé au monde Huit spectacles mobiliseront un total de 8 000 drones au cours d’un seul et unique mois dans la ville de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, ce qui signifie qu’un nouveau record pourrait être établi pour les plus grands spectacles aériens de lumière par drone dans le pays en particulier et en Asie du Sud-Est en général.

Le festival repoussera les limites de la technologie des drones, en présentant des innovations telles que des drones super légers, des drones ultra-légers et des pyrodrones.

L’EGN 2024, l’un des événements les plus attendus par les touristes du monde entier, devrait rivaliser avec les plus grands festivals de lumières du monde, tels que Vivid Sydney (Australie), la Fête des Lumières (France), les fêtes de Diwali (Inde) et Bright Christmas Festival (Brésil). Il surclassera les festivals de lumière traditionnels pour offrir des expériences sans précédent - une fête mêlant technologie, lumière, musique et activités culturelles en bord de mer. On estime qu’environ un million de visiteurs nationaux et internationaux feront escale à Nha Trang pendant durant cet événement très attendu.

Des concerts d’artistes vietnamiens célèbres, à l’instar de Divo Tung Duong, Van Mai Huong, Phuong Ly et MONO, viendront sublimer la démonstration des drones, créant ainsi au festival une atmosphère de concert palpitante.

La ville de Nha Trang a conquis le cœur des touristes du monde entier grâce à sa nature enchanteresse, la richesse de ses valeurs culturelles et ses divertissements de premier ordre. Cet été, l’effervescence est encore plus grande, de jour comme de nuit, avec des expériences nocturnes, des excursions d’exploration des océans, des avenues commerçantes et des spectacles fascinants sur la mer. Des événements notables tels que le Festival international du tourisme océanique, le WonderFest Nha Trang organisé par Vinpearl & VinWonders, et l’EGN 2024 rappellent la position de la ville en tant que centre de loisirs de premier plan au Viêt Nam et plus largement en Asie du Sud-Est.

M. Dinh Van Thieu, Vice-président du comité populaire de la province de Khanh Hoa, a partagé son point de vue : « L’EGN 2024 est l’occasion pour la province de Khanh Hoa et la ville de Nha Trang d’accroître le potentiel des festivals culturels et artistiques et de faire de la ville l’un des prochains hauts lieux de l’événementiel international. Nous espérons que l’EGN deviendra le caractère distinctif de Nha Trang ainsi qu’une tribune incontournable pour les spectacles de drones de classe mondiale. »

L’EGN 2024 est organisé sous la houlette du Comité populaire de la province de Khanh Hoa et organisé par le Département du Tourisme de Khanh Hoa et Corex Business Solutions. L’événement s’enorgueillit d’une liste prestigieuse de partenaires et de sponsors, dont des marques vietnamiennes et internationales de premier plan telles que Vinpearl, VinWonders, Heineken, Agribank, VCN, Chicilon Media, etc.

La manifestation se tiendra sur deux samedis consécutifs, les 13 et 20 juillet, sur la place du 2 avril (« 2/4 Square ») et à VinWonders Nha Trang. Préparez-vous à une compétition internationale de drones à Nha Trang via : https://www.facebook.com/egnfest

À propos de la Province de Khanh Hoa

Nichée le long de la côte centrale sud du Viêt Nam, la province de Khanh Hoa possède un littoral qui s’étend sur près de 400 kilomètres et compte plus de 1 000 hébergements touristiques. L’endroit est réputé auprès des voyageurs nationaux et internationaux pour ses plages de sable blanc immaculées, baignées par des eaux turquoise, le tout sur fond de paysages naturels de rêve. En s’aventurant dans la ville de Nha Trang, au cœur de la province de Khanh Hoa, les visiteurs sont accueillis par une myriade de produits touristiques de haute qualité, un éventail alléchant de délices culinaires et un trésor de sites historiques et de monuments renommés.

