2024 年 7 月，全球首屆國際無人機競賽將點亮芽莊的天空

芽莊，越南, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 7 月 13 日至 20 日期間，全球首屆國際無人機競賽 - 無人機燈光大戰 2024：魅力永恆芽莊 (EGN 2024) 將在越南慶和省風景秀麗的濱海城市芽莊舉行。



在兩晚的競賽中，來自中國、韓國、法國和阿拉伯聯合酋長國的四支隊伍將發揮無人機尖端科技，在「魅力芽莊」和「奇蹟之夜」主題下競逐殊榮。每晚將有兩支隊伍進行 20 分鐘的表演，每隊至少運用 1,000 架無人機組成燦爛光景，令人讚嘆的空中舞台將融合燈光和音樂，為芽莊天空點燃異彩，帶給觀眾視聽雙重盛宴。





魅力永恆芽莊 2024 將於 2024 年 7 月舉行

EGN 2024 是越南旅遊業的重要里程碑，亦是今年全球最大型的燈光盛會。在短短一個月內，慶和省芽莊市將有高達 8,000 架無人機參與表演，有望刷新越南乃至東南亞最大型空中無人機燈光匯演的紀錄。

這場盛會將推動無人機技術創新，展示超輕、超輕量及燃放無人機等前沿科技。

作為全球遊客最期待的活動之一，EGN 2024 勢將媲美澳洲繽紛悉尼燈光音樂節、法國里昂燈光節、印度排燈節及巴西聖誕燈光節等國際頂級燈光節的盛況。EGN 2024 不僅是傳統燈光節，更會帶來前所未有的體驗，集科技、燈光、音樂和濱海文化活動於一身，預計將約有 100 萬名國內外遊客在這個矚目焦點期間蒞臨芽莊。

越南知名歌手如 Divo Tung Duong、Van Mai Huong、Phuong Ly 和 MONO 等更將現場獻藝，與無人機燈光互相輝映，為節日增添濃厚音樂會氣氛。

芽莊市素以迷人自然風光、濃厚人文底蘊和頂級娛樂設施享譽遐邇，成為旅客心頭好。今夏芽莊日夜將熱鬧非凡，精彩紛呈，包括夜生活體驗、海上探險之旅、購物樂趣，以及奇幻海上表演。國際海洋旅遊節、Vinpearl & VinWonders 主辦的 WonderFest 芽莊以及 EGN 2024 等重量級活動，更將凸顯芽莊作為越南乃至東南亞頂級休閒娛樂中心的地位。

慶和省人民委員會副主席 Dinh Van Thieu 表示：「EGN 2024 是慶和省和芽莊市推動文化藝術節潛力，打造當地成為下一個國際盛事熱門目的地的大好契機。我們冀望 EGN 能成為芽莊的代表性活動，更成為世界級無人機表演不容錯過的舞台。」

EGN 2024 由慶和省人民委員會指導，由慶和省旅遊局 (Khanh Hoa Department of Tourism) 和 Corex Business Solutions 籌辦，並獲得越南和國際知名品牌如 Vinpearl、VinWonders、Heineken、Agribank、VCN 和 Chicilon Media 等鼎力支持和贊助。

這項盛事將於 7 月 13 日和 20 日連續兩個星期六在四月二日廣場 (2/4 Square) 及 VinWonders 芽莊舉行。快來芽莊，一睹國際無人機競賽，詳情請瀏覽 https://www.facebook.com/egnfest

關於慶和省

慶和省坐落於越南中部沿海，海岸線綿延近 400 公里，全省共有逾 1,000 家旅遊住宿設施。當地以白色沙灘、碧綠海水和夢幻自然景觀而聞名於國內外遊客。芽莊市是慶和省的中心城市，不乏眾多優質旅遊產品、令人垂涎的美食佳餚以及歷史遺跡和著名地標。

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