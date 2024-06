Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire, de Believe du 26 juin 2024

Les actionnaires de Believe approuvent l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration avec un taux moyen d’approbation de 97,98 %

Paris, le 27 juin 2024 – La société Believe a eu le plaisir d’accueillir ses actionnaires en Assemblée Générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, à l’Espace 73, 73 rue d’Anjou 75008 Paris, le mercredi 26 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général.

Après avoir pris connaissance de l’essentiel de l’activité, la stratégie et la feuille de route RSE, les actionnaires ont ensuite reçu la présentation des résultats financiers de l’exercice 2023 et ceux du premier trimestre 2024, suivie de la présentation des sujets Gouvernance et Rémunération et de l’exposé synthétique des rapports des Commissaires aux comptes.

A la suite de la séance « questions / réponses », avec un quorum s’élevant à 94,34 %, les actionnaires ont adopté les 27 résolutions proposées par le Conseil d’administration, avec un taux moyen d’approbation de 97,98 %.

Les résultats détaillés de chacune des 27 résolutions sont disponibles sur le site investisseur de Believe à la rubrique « Information Réglementée ».

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

