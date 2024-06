Cap sur la transformation des soins contre le cancer : Novotech publie un rapport sur le paysage mondial des essais cliniques portant sur les produits radiopharmaceutiques

BOSTON, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, un organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») de renommée internationale proposant des services complets à l’échelle mondiale, connu pour sa collaboration avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques innovants, a publié aujourd’hui un rapport de premier plan dans l’industrie intitulé Radiopharmaceuticals - Global Clinical Trial Landscape.



Au cours des 25 dernières années, le traitement du cancer a considérablement évolué, intégrant des thérapies avancées telles que les traitements ciblés et les immunothérapies aux méthodes traditionnelles telles que la chirurgie et la chimiothérapie. Récemment, le développement de produits radiopharmaceutiques - la radiothérapie ciblée - a marqué une innovation significative dans le traitement, en délivrant des radiations directement aux cellules cancéreuses et en minimisant les dommages aux tissus sains.

Ce rapport d’experts, fourni gratuitement par l’équipe d’analystes de Novotech, met en lumière une nouvelle orientation prometteuse dans le domaine des soins oncologiques. Le rapport se penche sur l’évolution du paysage des produits radiopharmaceutiques, y compris les innovations, les processus d’approbation, le paysage du financement et les opportunités et considérations pour ce traitement à l’avenir.

Le rapport montre que le paysage mondial des essais cliniques pour les produits radiopharmaceutiques a connu une croissance substantielle. Entre 2019 et 2024, le secteur a connu un taux de croissance annuel de 24,57 % en matière d’essais uniques, avec 150 essais en cours à l’initiative de l’industrie. L’Amérique du Nord mène le bal de cet effort, avec 42 % des essais mondiaux, suivie par la région Asie-Pacifique (28 %) et l’Europe (26 %). Les États-Unis sont le principal contributeur en la matière, avec 79 % des essais en Amérique du Nord. Une activité importante est également observée dans d’autres régions, notamment en Australie, en Chine et en France.

Les essais radiopharmaceutiques se sont principalement concentrés sur l’oncologie, les principales indications étant le cancer de la prostate, le cancer neuroendocrinien, le cancer du système nerveux central (« SNC »), le cancer du tractus gastro-intestinal et le cancer du poumon. La répartition régionale des essais par phase montre que l’Amérique du Nord est en tête pour les essais de phase I et II dans un seul pays, tandis que l’Europe dépasse l’Asie-Pacifique pour les essais multinationaux, toutes phases confondues.

En termes de recrutement des patients, le paysage reflète des périodes de recrutement similaires dans toutes les régions, mais les États-Unis sont en tête en matière d’efficacité du recrutement avec 0,34 patient par centre et par mois, probablement en raison de leur infrastructure avancée et de leurs processus réglementaires rationalisés.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :



Le marché des produits radiopharmaceutiques devrait connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 8,4 % entre 2021 et 2028. Le marché mondial des produits radiopharmaceutiques était évalué à 4,8 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 9,6 milliards de dollars d’ici 2028.

L’oncologie reste le domaine thérapeutique dominant, représentant environ 60 % de tous les essais cliniques radiopharmaceutiques, suivie par la cardiologie et la neurologie.

Ces dernières années ont vu une augmentation du nombre de produits radiopharmaceutiques recevant une approbation réglementaire, ce qui indique une tendance positive dans la filière de développement.

Les principaux acteurs du secteur radiopharmaceutique sont Novartis, GE Healthcare et Cardinal Health, qui dominent à la fois le marché et l’innovation.

L’Asie-Pacifique est en train de devenir une région importante pour les essais cliniques radiopharmaceutiques, avec des pays comme la Chine et l’Inde qui affichent une activité et des investissements accrus.

Les progrès des technologies d’imagerie, telles que la TEP et la TEMP, stimulent le développement et l’application de nouveaux produits radiopharmaceutiques, améliorant la précision du diagnostic et l’efficacité du traitement.

Les investissements en capital-risque et en capital-investissement dans les sociétés radiopharmaceutiques ont fait un bond, avec plus d’un milliard de dollars investis au cours de la dernière année seulement, ce qui témoigne d’une confiance croissante dans le potentiel de ce secteur.



Ce rapport complet sur les produits radiopharmaceutiques constitue une ressource pour guider les professionnels de la santé, les chercheurs et les organisations dans le paysage mondial des essais cliniques.

