Qianhai, au cœur de la coopération entre Shenzhen et Hong Kong

SHENZHEN, Chine, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



Le 1er juillet, Hong Kong célébrera le 27e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. « Tête de pont » de l’intégration de Shenzhen et Hong Kong et du programme de coopération entre les deux régions, la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes est désormais la « première escale » pour les habitants et entreprises de Hong Kong en quête d’opportunités de développement sur la Chine continentale.



À la mi-juin, la zone des services publics transfrontaliers Guangdong-Hong Kong (Qianhai) a été officiellement inaugurée. Un nombre croissant de jeunes à Hong Kong encensent Qianhai, un lieu qu’ils décrivent comme un « terrain fertile pour l’entrepreneuriat » et « familier ». Tous ces accomplissements reflètent l’engagement de Qianhai et son avancement dans le programme de coopération entre Shenzhen et Hong Kong.

Qianhai se situe sur la rive orientale de l’estuaire de la Rivière des Perles. La zone a été créée en 2010 sur une surface totale de 15 km2 et s’est étendue pour atteindre 120,56 km2 en 2021. Touchant Hong Kong d’un côté et de l’autre, les 100 km de la « Golden Inner Bay » autour de l’estuaire de la Rivière des Perles, Qianhai peut se targuer d’une position géographique unique. Cette année marque le 5e anniversaire du lancement du Programme de développement de la Greater Bay Area (GBA) regroupant Guangdong, Hong Kong et Macao. Alors que la construction de la GBA s’accélère, Qianhai joue un rôle de plus en plus important dans le renforcement de la coopération entre Shenzhen et Hong Kong.

Au fil des ans, Qianhai a continuellement permis à Hong Kong d’étendre son marché et d’élargir son espace de développement économique. D’après les données publiées par les autorités de la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes, plus de 10 000 ressortissants de Hong Kong résident et travaillent à ce jour à Qianhai. 9 055 entreprises immatriculées à Hong Kong et totalisant un capital de 946 947 milliards de yuans y ont également établi domicile. Nombre de personnes et de sociétés de Hong Kong peuvent témoigner de la « Shenzen speed » avec laquelle Qianhai a su intégrer leur ville dans le développement national. Par exemple, les autorités ont lancé un programme de prêts pour les entreprises, le « Qianhai Hong Kong Enterprise Loan ». De plus, 23 catégories de professionnels de Hong Kong et Macao peuvent, après s’être immatriculées, exercer à Qianhai. Les mécanismes pionniers « Hong Kong Jurors » et « Hong Kong Mediators » visent à élargir l’ouverture du cadre légal des affaires et à aligner les lois commerciales transfrontalières. Les autorités ont mis le centre Qianhai Hong Kong Youth Development Center en service et n’ont cessé de moderniser la plateforme Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub. Elles ont en outre ouvert une ligne de bus reliant Qianhai à Hong Kong qui permet aux visiteurs de se déplacer de Shenzhen Bay Port à Hong Kong après un transfert. Ces politiques de soutien et ces systèmes innovants poussent les résidents de Hong Kong à s’installer à Qianhai et encouragent les entreprises de cette région à investir et développer leur activité dans la zone.

Hong Kong et Qianhai sont en train de forger des relations étroites dans d’autres domaines. Par exemple, parmi les 199 conseillers-experts nouvellement nommés par le tribunal de Qianhai, 49 sont de Hong Kong. De plus, 691 des 1 195 startups couvées par la plateforme Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub sont également de Hong Kong. Environ 30 % des 155 centres d’ingénierie d’affaires, laboratoires d’ingénierie et autres plateformes d’innovations situés à Qianhai sont établis conjointement avec des entreprises financées à Hong-Kong.

Lors d’un entretien accordé aux médias, Yu Guangtao, fondateur de Inspro Science a déclaré : « Qianhai réunit les talents, les politiques, les capitaux et le marché dont nous avons besoin pour lancer notre startup. Du fait de sa proximité et d’une culture similaire à la nôtre, nous pouvons implanter notre société plus rapidement ». « En trois ans de développement à Qianhai, nous avons déposé plus de dix brevets et nous prévoyons cette année de dépasser les 10 millions de yuans de chiffre d’affaires » a-t-il ajouté.

Avec le lancement du Programme de développement général de la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes en décembre 2023, Qianhai est entrée dans une nouvelle phase de développement. À l’avenir, Qianhai prévoit d’assurer la connectivité de ses infrastructures et services publics, de s’ouvrir davantage pour élargir son environnement commercial et son vivier de talents et de créer une plateforme de qualité supérieure pour le développement des industries de services modernes avec Hong Kong.

Source : Autorité administrative de la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes