KFSH&RC führt mit KI und Robotik die globale Revolution im Gesundheitswesen an

RIAD, Saudi-Arabien, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) steht an der Spitze der globalen KI- und Robotik-Revolution. Diese technologischen Fortschritte, die durch die saudische Vision 2030 vorangetrieben werden, werden bis 2030 einen geschätzten wirtschaftlichen Wert von 15 bis 27 Mrd. USD für den medizinischen Sektor des Königreichs freisetzen und darüber hinaus eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung von Prozessen und der Umgestaltung der Patientenversorgung spielen.

Roboterunterstützte Operationen sind ein Markenzeichen der technologischen Integration des KFSH&RC. Allein im Jahr 2023 führte das KFSH&RC 1.195 robotergestützte Eingriffe durch, darunter die weltweit erste vollständig robotergestützte Lebertransplantation, was die Vorreiterrolle des KFSH&RC beim Einsatz von Robotik zur Verbesserung der chirurgischen Präzision und der Genesung der Patienten unterstreicht.

Ergänzend zu diesen chirurgischen Fortschritten ist die Ganzgenomsequenzierung (Whole Genome Sequencing, WGS) zu einem Eckpfeiler des Ansatzes des KFSH&RC zur Früherkennung und Behandlung genetischer Störungen geworden. Durch die Durchführung von mehr als 7.000 WGS-Tests im Jahr 2023 hat das Krankenhaus die Identifizierung von genetischen Prädispositionen für verschiedene Krankheiten ermöglicht. Mit dieser doppelten Ausrichtung auf modernste chirurgische Technologie und umfassende genetische Analysen steht das KFSH&RC an der Spitze der medizinischen Innovation und stellt sicher, dass seine Patienten die präziseste und effektivste Behandlung erhalten.

Die Labors des KFSH&RC sind außerdem mit automatisierten Systemen ausgestattet, die die Diagnose- und Testverfahren rationalisieren. Diese Systeme verbessern die Genauigkeit und Geschwindigkeit und ermöglichen somit eine schnellere Diagnose und Behandlung von Patienten. Mehr als 1,5 Millionen Tests wurden verarbeitet und die Durchlaufzeiten um 30 % verkürzt.

Das KFSH&RC hat das transformative Potenzial des digitalen Gesundheitswesens erkannt und setzt in verschiedenen Abteilungen auf KI-gesteuerte Lösungen. Im Jahr 2023 verbesserten KI-Tools in der Radiologie die Diagnosegenauigkeit um 25 % und konnten die Rate der Fehldiagnosen um 18 % senken, wodurch die Erkennung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert wurde. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen biotechnologischen Methoden gelang es dem KFSH&RC zudem, CAR-T-Zellen für die Krebsbehandlung im eigenen Hause zu produzieren und somit die Behandlungskosten zu senken und das Leiden der Patienten zu lindern.

Im Mittelpunkt der Fortschritte des KFSH&RC steht das hochmoderne „Capacity Command Centre“, die wichtigste Quelle für datengestützte Entscheidungen. Es überwacht die Patientenbewegungen, um die Qualität der Pflege aufrechtzuerhalten, die Standardverfahren einzuhalten und den Bedarf vorherzusagen, um Risiken zu minimieren. Durch den Einsatz von KI-gesteuerten Strategien hat das Zentrum seit seinem Start im September 2021 mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt, die Wartezeit auf ein Bett von 32 auf 6 Stunden reduziert und auch die Wartezeiten in der Notaufnahme um 14 % verringert.

Mit Blick auf die Zukunft wird das KFSH&RC als intelligentes Krankenhaus weiterhin fortschrittliche Technologien in das globale Ökosystem des Gesundheitswesens integrieren und sich für Innovation und Spitzenleistungen in der medizinischen Versorgung einsetzen.

Wie aus dem Brand Finance-Ranking 2024 hervorgeht, belegt das KFSH&RC zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt und wurde als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek zu den 250 besten Krankenhäusern der Welt gezählt.

