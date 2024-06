Aramco va acquérir une participation de 10 % au capital de HORSE Powertrain Limited, la nouvelle société mondiale de moteurs et transmissions créée par Renault Group et Geely

Aramco a signé des accords définitifs pour acquérir une participation de 10 % au capital de HORSE Powertrain Limited, valorisant la société à 7,4 milliards d’euros. Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45 %.

L’investissement d’Aramco permettra de soutenir la croissance de HORSE Powertrain Limited et contribuera au développement d’une offre de groupes motopropulseurs et de carburants synthétiques compétitive.

La production annuelle de HORSE Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.





DHAHRAN, Arabie saoudite, Hangzhou, Hong Kong SAR, Chine, Boulogne-Billancourt, France et Londres, Royaume-Uni le 28 juin 2024 – Aramco, l’une des sociétés de premier plan dans l'énergie et les produits chimiques, a signé des accords définitifs pour acquérir une participation de 10 % dans HORSE Powertrain Limited, la nouvelle société mondiale de moteurs et transmissions, aux côtés de Renault Group, Zhejiang Geely Holding Group et Geely automobile Holdings Limited (ensemble « Geely »). HORSE Powertrain Limited a été créée le 31 mai 2024 par Renault Group et Geely et a son siège social à Londres, au Royaume-Uni.

Aramco va acquérir une participation de 10 % au capital de HORSE Powertrain Limited à parts égales auprès de Renault Group et Geely, qui conserveront chacun une participation de 45 %. Le prix qu’Aramco devra payer au closing, soumis aux conditions de clôture habituelles et incluant l'obtention des autorisations réglementaires, sera basé sur une valorisation d'entreprise de 7,4 milliards d'euros.

Cet investissement renforcera la contribution d’Aramco à la transition énergétique mondiale à travers le développement et la commercialisation de solutions de mobilité plus durables. Les accords comprennent également des accords de collaboration pour Aramco et Valvoline sur les technologies, les carburants et les lubrifiants afin d'améliorer collectivement les performances de HORSE Powertrain Limited en matière de moteurs thermiques.

Aramco, Renault Group et Geely s’accordent sur le fait que réussir la décarbonation de l’industrie automobile nécessitera de combiner plusieurs technologies comme les moteurs thermiques hautement efficients, les transmissions, les moteurs hybrides, les carburants alternatifs tels que les carburants synthétiques bas carbone et l’hydrogène, ainsi que l’électrification des véhicules, afin de soutenir la transition énergétique et l’évolution des mobilités partout dans le monde.

La mission de HORSE Powertrain Limited est d’ouvrir la voie à des technologies de nouvelle génération à très faibles émissions. Les capacités uniques d’Aramco, notamment un réseau mondial de centres de R&D où sont menées des recherches sur les carburants synthétiques, l'hydrogène et l'optimisation des moteurs thermiques, faciliteront le développement de solutions décarbonées accessibles et durables.

Ahmad O. Khowaiter, Aramco Executive Vice President of Technology & Innovation, a déclaré : « L’investissement d’Aramco devrait contribuer directement au développement et au déploiement mondial de moteurs thermiques abordables, efficients et bas carbone. Aux côtés de Geely et Renault, nous prévoyons de tirer parti de notre expertise et de nos ressources collectives pour accompagner les avancées révolutionnaires dans les technologies des moteurs et des carburants. En mettant fortement l’accent sur l’innovation, notre objectif est de proposer des solutions qui permettent de réduire les émissions du secteur des transports tout en répondant aux besoins des constructeurs et des automobilistes. En garantissant un partenariat à long terme entre Valvoline et HORSE Powertrain Limited, Renault Group et Geely dans le cadre de cet investissement, nous démontrons également la capacité d’Aramco à créer et à capter de la valeur au niveau mondial. »

Luca de Meo, Directeur général de Renault Group a déclaré : « La décarbonation de l’industrie automobile ne se fera pas en solo. Elle requiert que les meilleurs acteurs unissent leurs forces pour ouvrir de nouvelles voies et trouver des solutions innovantes. C’est ce que nous réalisons aujourd’hui en accueillant Aramco comme partenaire stratégique de HORSE Powertrain Limited. Une équipe de choc est née pour réinventer l’avenir des technologies thermiques et hybrides. »

Daniel Li, Directeur général de Geely Holding a déclaré : « Parvenir à la neutralité carbone nécessitera des synergies mondiales, des technologies multiformes et le partage d’expérience. Grâce au soutien et à l’expertise d’Aramco en matière de technologies de carburant, HORSE Powertrain Limited renforce son rôle de chef de file en matière de technologies de carburant bas carbone et décarboné telles que le méthanol et l’hydrogène. »

Matias Giannini, Directeur général de HORSE Powertrain Limited a déclaré : « Je me réjouis qu’Aramco rejoigne HORSE Powertrain Limited. Leur expertise en matière de carburants synthétiques et d’hydrogène en fait un partenaire idéal pour nous permettre de fournir des solutions de pointe en matière de motorisations à faibles émissions et faire ainsi progresser la décarbonation de notre industrie. Ensemble nous établirons de nouvelles références en matière d’innovation dans le secteur automobile. »

Fiche d'information de HORSE Powertrain Limited :

17 sites de production dans le monde

9 clients industriels dans 130 pays

5 centres de R&D

Environ 19 000 collaborateurs

Implantation stratégique centrée sur la Chine, l'Europe et l'Amérique latine

Environ 5 millions de groupes motopropulseurs par an attendus

Couverture de tous les types de solutions de groupe motopropulseur – full hybrides et hybrides rechargeables de grande autonomie, ainsi que moteurs thermiques utilisant des carburants alternatifs tels que l'éthanol, le méthanol, le GPL, le GNC, l’hydrogène, etc.





À propos d'Aramco

Aramco est une société intégrée de taille mondiale dans les secteurs de l’énergie et des produits chimiques. Nous sommes animés par une conviction forte : l’énergie est une opportunité. De la production d’environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies énergétiques, partout nos équipes s’engagent pour que nos actions aient de l’impact. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de contribuer à la stabilité et à une croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. Plus d'informations : https://www.renaultgroup.com/en/

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales de renom et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, depuis la recherche, le développement et la conception jusqu’à la production, en passant par la vente et l'après-vente. Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a actuellement son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility. Geely Holding a vendu près de 2,8 millions de véhicules en 2023, avec 708 716 véhicules vendus par Volvo Cars dans le monde et 1 686 516 véhicules vendus par l'entité de Geely Auto Group cotée à Hong Kong. Geely Holding emploie plus de 130 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis dix ans. Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site officiel www.zgh.com

À propos de Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited (la "Société" et ses filiales, collectivement le "Groupe") (code action SEHK : 175) est un constructeur automobile centré sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers. Le groupe vend la plupart de ses véhicules sur le marché chinois et a également développé ses ventes via l'exportation vers d'autres pays ces dernières années. Le groupe possède des sites de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 60 000 personnes. La Société est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ("SEHK") et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de la Société est Zhejiang Geely Holding.

