Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2024

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 28 juin 2024 – 17h45 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM ; FR0011471135) société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes, annonce les résultats du vote des actionnaires à la suite de son Assemblée Générale Mixte qui s’est réunie aujourd’hui, le 28 juin 2024, au siège social, situé 60 avenue Rockefeller, 69008, Lyon.

Toutes les résolutions pour lesquelles le Conseil d'Administration recommandait un vote favorable ont été adoptées par les actionnaires de la Société. Les résolutions adoptées sont les suivantes :

Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

Affectation du résultat de l'exercice ;

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

Approbation des éléments de la rémunération totale et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Gil Beyen, Jean-Paul Kress, Thibaut du Fayet et Didier Hoch ainsi que de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des membres du Conseil d'Administration ;

Approbation du règlement du plan d’options de souscription et/ou d’achat d’actions adopté par le Conseil d’administration le 14 novembre 2023 ;

Confirmation de la nomination de Mme Valérie Faillat en tant qu'Administratrice ;

Délégations de pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'émission d'actions ou d'autres valeurs mobilières convertibles en actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

Autorisation au Conseil d'Administration d'attribuer des actions gratuites, des options de souscription et/ou d'achat d'actions et/ou d'émettre des bons de souscription d'actions aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou des sociétés du groupe PHAXIAM Therapeutics ;

Modifications statutaires.





La documentation ainsi que les résultats complets de l’ensemble des résolutions votées peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.phaxiam.com) rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.phaxiam.com



Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations concernant les programmes cliniques, les plans de développement, la stratégie commerciale et réglementaire et les performances futures anticipées de PHAXIAM et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, " croire ", " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " chercher à ", " estimer ", " pouvoir ", " continuer " et d'autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations, prévisions et estimations sont basées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables au moment où elles ont été faites mais qui peuvent ou non s'avérer exactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle de PHAXIAM. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations, prévisions et estimations. Le lecteur est invité à lire attentivement les facteurs de risque figurant dans les documents réglementaires déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2024 , ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par la Société. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. PHAXIAM décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de PHAXIAM à cet égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, sauf dans la mesure où la loi l'exige

