Acrow chargée de fournir 186 ponts modulaires en acier à la République d'Angola

PARSIPPANY, New Jersey, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, l'une des principales sociétés internationales d'ingénierie et de fourniture de ponts, a le plaisir d'annoncer un projet visant à fournir 186 ponts modulaires en acier à la République d'Angola. Les structures contribueront aux efforts de modernisation des infrastructures routières et de transport de l'Angola. Elles seront installées dans tout le pays par des ingénieurs, des techniciens et des entrepreneurs angolais qui seront formés par Acrow à l'assemblage, l'installation et la maintenance des ponts.

Les accords de financement du projet ont été formalisés au cours du récent U.S.-Africa Business Summit qui s'est tenu du 6 au 9 mai 2024 à Dallas, au Texas. Premier événement annuel du Corporate Council on Africa (CCA), le sommet a constitué un espace de discussion pour plus de 1.500 cadres des secteurs public et privé, représentants du gouvernement, investisseurs et entrepreneurs américains et africains, en vue de promouvoir des partenariats commerciaux durables.

Depuis sa création en 1951, Acrow a fourni des solutions d'infrastructure durable à plus de 150 pays dans le monde. Depuis les années 1990, l'entreprise a livré plus de deux mille ponts à plus de 40 États africains. Ces équipements d'infrastructure durables et permanents sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles et sont particulièrement adaptés aux réseaux routiers secondaires et ruraux. Fabriqués selon les normes de qualité internationales les plus strictes, ils sont facilement adaptables aux exigences du site. Ils sont rentables, rapidement transportés vers les sites les plus éloignés ou les plus difficiles, et peuvent être assemblés en quelques jours ou semaines en utilisant la main-d'œuvre locale et un minimum d'équipement lourd.

Grâce à son modèle de programme de développement de ponts à financement complet, Acrow peut tirer parti d'un réseau mondial d'institutions financières et d'autres sources de capital pour organiser le financement de projets de ponts qualifiés et faciliter le processus d'obtention de garanties de crédit à l'exportation et d'autres accords de financement du développement. Par le passé, Acrow a travaillé sur des projets transformateurs de développement d'infrastructures à grande échelle dans de nombreux pays, y compris des projets récents au Ghana, au Cameroun et en Zambie.

« Depuis des décennies, l'une des missions d'Acrow consiste à fournir des programmes transformateurs de développement d'infrastructures à petite et grande échelle, en mettant l'accent sur l'Afrique. Notre expérience dans le regroupement des trois éléments clés de ces programmes – ponts, financement, formation – fait de nous un partenaire idéal pour les projets les plus complexes », a déclaré Paul Sullivan, président de l'activité internationale d'Acrow.

Bill Killeen, PDG d'Acrow, a ajouté : « Chez Acrow, nous comprenons l'importance des infrastructures de transport de haute qualité et durables et l'impact générationnel qu'elles peuvent avoir sur les communautés qu'elles desservent. Nous sommes ravis de pouvoir servir la République d'Angola en soutenant la modernisation des infrastructures routières et de transport à travers le pays, et nous nous réjouissons de ou suivre ce partenariat à mesure que le projet se développe. »

Le projet en Angola sera financé par la Standard Chartered Bank et soutenu par des garanties de prêt émises par l'Export-Import Bank of the United States (EXIM), l'agence officielle de crédit à l'exportation du pays.

En octobre 2023, les partenaires du projet, Acrow, Standard Chartered Bank et le ministère des Finances de la République d'Angola, ont été désignés lauréats du premier prix du « Partnership for Global Infrastructure and Investment Deal of the Year Award » décerné par l'EXIM. The ‘Partnership for Global Infrastructure and Investment’ (le partenariat pour l'infrastructure et les investissements mondiaux) est une initiative de l'administration Biden-Harris visant à mettre en place un partenariat à fort impact, fondé sur des valeurs, avec d'autres pays du G7, afin de répondre aux besoins en infrastructures des pays à revenu faible et intermédiaire.

À propos d’Acrow

Acrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans. Avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour des utilisations permanentes, temporaires, militaires et d'urgence, notre présence internationale étendue comprend le leadership dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructure de ponts dans plus de 150 pays à travers l'Afrique, l'Asie, les Amériques, l'Europe et le Moyen-Orient. Pour plus d’information, veuillez consulter www.acrow.com

