EBC金融集团(EBC Financial Group)在世界金融奖中被公认为“最受信赖的外汇经纪商”和“最佳差价合约经纪商”

伦敦, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC金融集团(EBC)欣然宣布,其在2024环球金融大奖(World Finance Awards 2024)中荣获两项享有盛誉的奖项:“最受信赖的外汇经纪商”和“最佳差价合约经纪商”奖。该荣誉反映了EBC对透明度、监管合规性和卓越客户服务的坚定承诺。



这一双重认可凸显了全球投资者对EBC顶级监管资质、优越交易环境和多元化安全措施的信任,进一步巩固了EBC作为金融行业全球领先企业的地位。

综合实力卓越:最佳差价合约经纪商

“最佳差价合约经纪商”奖是最负盛名的行业荣誉之一,旨在评估经纪商的订单执行、定价优化、用户体验、资金安全、交易支持和创新能力。作为2024年的奖项获得者,EBC展示了其无与伦比的执行优势,瞬时响应的订单执行速度,突出的订单聚合能力和卓越的系统稳定性。

Sincere Foundation基金会:最受信赖的外汇经纪商

除“最佳差价合约经纪商”奖项之外,EBC还被评为“最受信赖的外汇经纪商”。信任建立在严格遵守法规的基础上,确保每份订单都安全高效地执行,并由响应迅速的服务团队和针对各种市场条件量身定制的多元化产品及服务提供支持。

2024年,EBC金融集团(开曼)有限公司(EBC Financial Group (Cayman) Limited)获开曼群岛金融管理局(CIMA)颁发的全面监管牌照,监管编号为2038223,表明EBC积极遵守更广泛的司法管辖区要求。目前,EBC持有英国金融行为监管局(FCA)为其英国实体EBC Financial Group (UK) Ltd颁发的顶级执业牌照,而EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd则受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited受CIMA监管,遵守自我监管和定期跨司法管辖区审计方面的最高标准。

EBC建立了一支全天候服务团队,提供全天候支持和专业解决方案。EBC凭借本地化的人才库,分享行业见解、技术领先的工具和实时信息,确保用户保持领先地位。EBC还提供一整套交易工具、可定制的指标和深入的机构合作,以满足交易者在不同阶段的不同需求。

行业认可和客户信赖

《世界金融杂志》(World Finance Magazine)刊物制作主任Jon Bentley评论说:“十多年来,‘世界金融外汇大奖’一直致力于表彰外汇行业的杰出成就,根据客户服务、信任度、透明度和技术创新等关键指标来表彰经纪商。2024年,全球受监管的经纪商EBC金融集团一举摘得‘最佳差价合约经纪商’和‘最受信赖的外汇经纪商’两项殊荣。这反映了EBC金融集团坚定不移地致力于提供卓越的服务,促进信任,并在客户中保持透明度的决心。其创新方法和致力卓越的奉献精神为行业树立了标杆,凸显了作为外汇市场领导者的地位。”

赢得这两项殊荣,彰显了全球交易员对EBC的信任和支持,标志着EBC取得行业成就的一个重要里程碑。

展望未来

EBC很荣幸获此殊荣,并继续致力于提供卓越的交易服务、了解行业趋势,以及在合规性框架领域保持领先地位。展望未来,EBC将秉持诚信和尊重原则,维持最高标准的交易环境,整合多元化服务与合作关系,为全球投资机会构建更安全、更全面的金融生态系统。

关于EBC金融集团

EBC金融集团(EBC)成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。EBC战略布局触达著名金融中心,在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等地设有办事处,EBC满足全球个人投资者、专业投资者和机构投资者各类客户的需求。

EBC获得多项荣誉称号,始终遵守最高道德标准和国际法规,我们为此自豪。EBC Financial Group (UK) Limited受英国金融行为监管局(FCA)监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管。

EBC金融集团核心人员由经验丰富的专业人士组成,他们拥有大型金融机构逾30年的深厚经验,驾轻就熟地帮助客户度过了多个重大经济周期,时间跨越“广场协议”和2015年瑞士法郎危机。EBC所有拥护的企业文化将诚信、尊重和客户资产安全视为重中之重,确保以应有的最大审慎态度对待与投资者的每一次交流。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。EBC也是“联合战胜疟疾”这一联合国基金会活动的合作伙伴,旨在改善全球健康状况。从2024年2月开始,EBC支持牛津大学经济系的“经济学家的真正使命”公众参与系列活动,旨在揭示经济学及其在应对重大社会挑战中的应用,以增强公众理解认知和互动交流。

