Sword Group : Acquisitions en Grande-Bretagne

Le Groupe procède à l’acquisition stratégique de 2 sociétés en Ecosse



IACS, un spécialiste de la CyberSécurité basé à Aberdeen

AAA, une société basée à Aberdeen spécialisée dans l’Intelligence Artificielle

IACS, est une microsociété basée à Aberdeen et spécialisée dans la sécurité numérique des réseaux de contrôle des processus industriels. Elle a développé des savoir-faire applicables à tous les secteurs couverts par Sword à ce jour en termes de CyberSécurité.

La tendance de chiffre d’affaires de cette société est de 2,9 M€ par an et la marge d’EBITDA de 20 %.

Le taux de croissance organique de IACS, une fois intégrée à Sword, est budgété à 15 % par an.

Cette société sera consolidée dans le comptes du Groupe à partir du 1er juillet 2024.

AAA, était une société de recrutement et de staffing, opérant à Aberdeen en Ecosse qui avait été partiellement cédée le 1er juin 2023. AAA a restructuré son offre autour de l’Intelligence Artificielle grâce à des outils développés par Sword. Le Groupe a donc décidé de racheter cette société au 2 avril 2024.

Cette société a une tendance de chiffre d’affaires de 8 M€ par an avec une marge d’EBITDA de 2 %.

Avec l’intégration des produits Sword d’Intelligence Artificielle l’objectif de marge d’EBITDA pour 2025 est remonté à 9 %, puis 12 % en 2026.

Ces 2 acquisitions favoriseront l’ expansion du Groupe dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et de la CyberSécurité.

Agenda



18/07/24

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2024

11/09/24

Réunion Financière du 1er semestre 2024

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

CONTACT : relationsfinancieres@sword-group.lu





Pièce jointe