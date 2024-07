Le Groupe Casino vend pour plus de 200 M€ d’immobilier à

Tikehau Capital

Paris, le 1er juillet 2024

Le Groupe Casino a signé un accord ferme avec Tikehau Capital portant sur la cession au second semestre 2024 d’un portefeuille immobilier de 30 actifs, composé de murs d’hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière.

Le paiement du prix de cession est prévu en plusieurs versements, avec plus de 200 millions d’euros à percevoir à la date de vente prévue au second semestre 2024, et des compléments de prix à percevoir ultérieurement.

Des accords ont également été signés pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille au groupe Casino pendant une durée de 5 ans.

Cette opération permettra de réduire la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.

***

Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – cwelton.exterieur@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

ou

IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr – Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

ou

directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Tél : +33 (0)6 11 59 23 26

Laurent POINSOT - lpoinsot@image7.fr - Tél : + 33(0)6 80 11 73 52

Pièce jointe