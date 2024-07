Voltalia et Taqa Arabia poursuivent le développement du complexe combinant la production d'énergie renouvelable et production d'hydrogène vert en Égypte

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, et son partenaire TAQA Arabia, ont signé un accord-cadre lors de la Conférence sur l'investissement Égypte-UE 2024, qui s'est tenue les 29 et 30 juin au Caire.

La conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'UE s'est tenue sous les auspices d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et d'Abdel Fattah El-Sisi, président de la République arabe d'Égypte.

Avec son partenaire TAQA Arabia, Voltalia continue de développer le complexe combinant la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert.

Cet accord-cadre s’inscrit dans la continuité du protocole (MoU) signé en décembre 2022 pour développer un complexe combinant la production d'hydrogène vert et la production d'énergie renouvelable. Le projet sera mis en œuvre en deux phases identiques, chacune comprenant un électrolyseur de 500 mégawatts alimenté par plus de 1,3 gigawatt d'énergie solaire et éolienne. L'installation aura une capacité de production annuelle dépassant 350 000 tonnes d'hydrogène pour chaque phase. Elle sera située sur un site vierge près du port d'Ain Sokhna dans la zone économique du canal de Suez.

La cérémonie de signature a été marquée par la présence de H.E. Dr. Mostafa Madbouly, Premier ministre de l'Égypte, de H.E. Dr. Mohamed Shaker, ministre de l’Électricité et des Énergies renouvelables, et de Dr. Hala Al-Saeed, ministre de la Planification et du Développement économique. Les représentants du gouvernement égyptien comprenaient M. Ayman Soliman, PDG du Fonds souverain d'Égypte (TSFE), M. Waleid Gamal El-Dein, Président de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez (SCZONE), Dr. Mohamed El-Khayat, Président exécutif de l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables (NREA), ainsi que pour TAQA Arabia, Eng. Khaled AbuBakr, Président de TAQA Arabia, et Mme Pakinam Kafafi, PDG de TAQA Arabia. Du côté de Voltalia, Eng. Karim El Azzawy, Directeur Pays de Voltalia pour l'Égypte et la Jordanie, et Mme Angela Africano, Responsable des projets spéciaux de Voltalia, étaient présents.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « L'Égypte offre des opportunités prometteuses pour renforcer son leadership régional dans la production et l'exportation d'hydrogène vert dans le cadre des plans de transformation verte du pays. Voltalia s’efforce de soutenir ces plans en signant un accord-cadre en partenariat avec TAQA Arabia, qui a une grande expérience dans le secteur de l'énergie. Ce projet emblématique contribuera de manière significative à la transition de l'Égypte vers une économie verte et durable. Le projet renforcera la sécurité énergétique de l'Égypte en devenant moins dépendante des combustibles fossiles et en atteignant ses objectifs de développement durable. »

Mme Pakinam Kafafi, PDG de TAQA Arabia, a déclaré : « TAQA Arabia s'engage à contribuer à la construction de l'économie verte en Égypte, en ligne avec les efforts de l'État. Cet engagement se reflète dans la continuité de nos opérations à travers des partenariats stratégiques avec les acteurs les plus importants du secteur de l'énergie. C'est pour cela, que nous signons cet accord-cadre avec le français Voltalia, la NREA, la SCZone et le TSFE. »

Eng. Khaled Abubakr, Président de TAQA Arabia, a ajouté : « Cette conférence reflète la confiance de l'UE dans les réalisations économiques de l'Égypte, comme en témoignent les programmes de réforme économique mis en œuvre par le gouvernement au cours de la dernière décennie. Ces réformes incluent des efforts exceptionnels pour augmenter la part des énergies renouvelables. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, 24 juillet 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de

3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email : jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

