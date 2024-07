Communiqué de Presse - Point sur les réservations estivales

Paris, 1er juillet 2024

Point sur les réservations estivales

Air France et Transavia France constatent actuellement une pression sur les recettes unitaires attendues pour la saison été, attribuable aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le trafic au départ et à destination de la capitale française est inférieur à celui attendu de et vers d’autres grandes villes européennes.

Un comportement significatif d’évitement de Paris est observé sur les marchés internationaux. Les volumes de voyages au départ de Paris vers d'autres destinations sont également inférieurs à la moyenne habituelle de la période juin-août, les résidents Français semblant reporter leurs vacances après la fin des Jeux Olympiques ou envisager des options de voyage alternatives.

En conséquence, Air France-KLM anticipe à ce stade un impact négatif sur ses recettes unitaires compris entre 160 et 180 millions d'euros pour la période allant de juin à août 2024. Cet événement n’a à ce stade aucun impact sur les perspectives du Groupe en matière de capacité. Le Groupe communiquera davantage de détails lors de sa présentation de résultats semestriels, le 25 juillet.

Les volumes de voyages à destination et en provenance de la France devraient se normaliser après les Jeux Olympiques, avec des niveaux de demande encourageants enregistrés pour la fin du mois d'août et le mois de septembre.

Note aux rédacteurs :

Des tendances similaires sont visibles dans les réservations d'hôtels selon le "Baromètre du tourisme parisien" de juin 2024 publié par Paris Je t'Aime, l'office du tourisme de Paris.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com

Site internet : www.airfranceklm.com

Pièce jointe