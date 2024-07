Ændring af emissionstillæg i Investeringsforeningen Nykredit Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Nykredit Invest har besluttet at ændre emissionstillæg for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger gældende fra 01. juli 2024.





Order Book Code ISIN Fond Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser NYIGLA DK0060360824 Globale Fokusaktier KL 0,03 0,06 0,09 0,01 NYIBDA DK0060361046 Bæredygtige Aktier KL 0,03 0,06 0,09 0,01 NYIGFA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. KL 0,03 0,06 0,09 0,01