在 AI 高速崛起的時代，僱主從商學院畢業生身上尋找人手技能

弗吉尼亞州雷斯頓, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 於本日公布年度商科畢業生的全球企業招聘調查報告，分析結果顯示即使在通貨膨脹和經濟衰退的壓力下，企業僱主對管理碩士課程教育 (GME) 的信心創下疫情爆發以來的新高，認同 GME 能夠裝備商學院畢業生在其公司取得成就。商業教育帶來輔助作用的主要行業，例如顧問、金融和會計以及科技業等，對 GME 的信心有所增加。僱主對商科畢業生的需求令就業前景變得樂觀，大部分全球招聘人員計劃在 2024 年招聘相約甚至更多人手，對應屆商學院畢業生絕對是大好消息，三分之一的企業預計將比去年僱用更多的 MBA 畢業生。



值得一提的是，越來越多僱主表示商學院畢業生的表現往往更佳，除了能夠快速晉升到高層外，收入亦高於其他員工，這反映了僱主為何對 GME 信心增加，而生成式人工智能 (AI) 的高速崛起似乎未有影響僱主的看法，甚至有加強信心的作用。即使 AI 發展受到廣泛關注，參與調查的僱主亦不見得相信預期變化已經對其工作環境帶來影響，只有 26% 僱主認為擁有 AI 相關技能是應屆 GME 畢業生獲其機構聘用的重要條件。不過在受訪者被問到五年內哪些技能最為重要時，在各個地區與行業 AI 均排名靠前。更重要的是，僱主一貫最重視現在與未來 GME 畢業生的解決問題能力和策略思維，而這些核心能力在世界各地均被視為必不可少的特質。

「隨著生成式人工智能等顛覆性技術改變勞動力市場，加上技能型經濟不斷擴展，僱主越來越重視策略思維、領導才能和解決問題能力，亦認為爲科技實力將日益重要。要取得成功，未來的商界領袖必須懂得利用創新科技，並擁有知識和經驗去處理這些發展所帶來的改變。」GMAC 行政總裁 Joy Jones 說：「本年度的企業招聘調查報告顯示研究院商業課程仍然擁有獨特優勢，外界信任這些課程培養的商業人才擁有日益重要的領先技能，能夠在平衡科技與人類認知，應對全新且長久的挑戰。」



對遙距辦公管理技能的信心上升，但遙距課程未能得到全面信任。

企業和商業教育的運作環境不斷改變，或會增加僱主對商學院的信心。值得留意的是，約三分之二的僱主表示，透過 GME 獲得的技能在現今遙距和混合辦公模式中變得更加重要。相比於 2021 年疫情高峰期間的類似調查，比率上升接近一倍。GME 的價值受到更大重視，在財富 100 強和 500 強的領先企業當中尤其明顯，在金融與會計和製造業以及東亞、東南亞和西歐地區亦最為突出。這方面的趨勢有跡可循，畢竟這類企業、行業和地區的公司在疫情後的數年經歷最大的遙距辦公環境挑戰，所以亦更有可能需要 GME 畢業生具備此種技能去應對這些顛覆狀況。

然而，僱主開始賞識商科畢業生對靈活處理工作環境的能力，卻未必充分認同從網上課程獲得的技能。整體上，三分之二的僱主仍然認為，從面授課程獲得的技術能力比網上課程更佳，而全球近四分之三的僱主認同面授課程能夠培養更優秀的領導才能和溝通技巧。與其他地區相比，美國僱主在過去的調查中對網上學位最有保留，但今年他們亦開始接受，面授課程對於培養上述技能未必比網上課程更有優勢。

儘管存在經濟衰退擔憂和政策影響，但就業前景仍然樂觀。

在全球經濟環境持續不明朗之下，不論行業或地區，過半數僱主表示通貨膨脹和經濟衰退對招聘帶來重大或中度影響，但仍看好商科畢業生的就業前景。報告預計顧問和金融與會計行業將僱用更多 MBA 畢業生，而在 2024 年，數據與商業分析行業的招聘需求將有最大幅度增長。從地區分析角度，美國和科技業的擴張招聘計劃最為保守，而對於招聘擁有 GME 類學位的人才，亞洲僱主的意欲最高。與 2018 年疫情前的水平相比，亞洲主要市場和西歐的僱主在國際招聘需求層面取得顯著增長，這是指僱用需要經額外法律文件審批程序的人才。

「我們知道，國際教育及相應的國際就業機會能為院校和國家帶來極大的經濟和社會效益。」GMAC 董事會成員、德國 EBS 商業及法律大學校長兼市場學教授 Martin Boehm 說：「藉著提高多元性和海外招生，招募國際學生帶來的正面影響令人鼓舞。我們會繼續致力培養畢業生的跨文化素養和全球就業能力。」

關於企業招聘調查報告

20 多年來，企業招聘調查報告為全球商學院和僱主提供了數據和見解，以了解技能需求、招聘、薪酬的最新趨勢，以及對 MBA 和商學碩士畢業生的看法。GMAC 與問卷調查合作夥伴歐洲管理發展基金會 (EFMD) 和 MBA 就業服務與僱主聯盟 (MBA CSEA) 合作，於 2024 年 1 月至 3 月期間在全球眾多商學院就業服務辦公室的協助下進行調查。GMAC 研究部門還與市場研究公司合作招募額外參與者，使整體樣本更具全球代表性。本年調查共訪問了 931 名企業招聘顧問及招聘經理，他們來自 38 個國家的不同招聘公司。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個使命導向的協會，由全球各大頂尖研究生商學院組成。GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬名潛在學生透過 GMAC 的平台，包括 mba.com、GMAC Tours 和 BusinessBecause，了解 MBA 和商科碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和註冊考試，並就如何成功實現商科教育和職業目標獲取建議。作為一家全球性機構，GMAC 在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

要詳細了解我們的工作，請訪問 www.gmac.com

傳媒聯絡人：

Teresa Hsu

媒體關係高級經理

流動電話：202-390-4180

thsu@gmac.com