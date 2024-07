Meddelelse om Investeringsforeningen SEBinvests deltagelse i forligsaftale i OW Bunker A/S - ansvarssagen

Investeringsforeningen SEBinvest, afdeling Danske Aktier AKL med andelsklasserne AKL Danske Aktier P (ISIN DK0010260629) og AKL Danske Aktier I (ISIN DK0060811859) og afdeling Danske Aktier Akkumulerende AKL med andelsklasserne AKL Danske Aktier Akkumulerende P (ISIN DK0060059186 ) og AKL Danske Aktier Akkumulerende I (ISIN DK0060812238) har tiltrådt forligsaftale indgået mellem OW Bunker A/S og de 25 institutionelle investorer, som har anlagt retssager med krav om erstatning for tab lidt i forbindelse med OW Bunker A/S’ konkurs i november 2014.

Sagerne er anlagt med påstand om OW Bunker A/S’ manglende overholdelse af oplysningskravene i prospektet udstedt i forbindelse med denne virksomheds børsintroduktion (IPO), samt påstand om manglende overholdelse af oplysningskravene i tiden op til virksomhedens konkurs.

Tidspunktet for forligsbeløbenes udlodning til investorerne (herunder afdeling Danske Aktier AKL og Danske Aktier Akkumulerende AKL) samt den endelige, eksakte størrelse på den enkelte investors forligsbeløb inkl. omkostninger, kan ikke fastlægges endeligt på nuværende tidspunkt, idet dette bl.a. afhænger af Østre Landsret godkendelse af et samtidigt indgået forlig i en række private investorers gruppesøgsmål om prospektansvar vedr. OW Bunker A/S.

Der vil blive offentliggjort ny meddelelse om forligsbeløbets størrelse og forventede udbetaling til afdeling Danske Aktier AKL og Danske Aktier Akkumulerende AKL, når dette er endeligt fastlagt.

Med venlig hilsen Investeringsforeningen SEBinvest

v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

