El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH) de la Agencia Europea de Medicamentos ha emitido un dictamen positivo respecto a BALVERSA® (erdafitinib) para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma urotelial irresecable o metastásico con alteraciones genéticas susceptibles a FGFR3

De aprobarse, el erdafitinib se convertiría en la primera terapia dirigida contra las alteraciones del FGFR3 en pacientes con carcinoma urotelial metastásico, uno de los cánceres más frecuentes en Europa1



La recomendación del CHMP se basa en los resultados de la Cohorte 1 del ensayo clínico de Fase 3 THOR, que demostraron una reducción del 36 por ciento del riesgo de muerte con erdafitinib comparado con quimioterapia2

BEERSE, Bélgica, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la autorización de comercialización de BALVERSA® (erdafitinib) como tratamiento en monoterapia administrado una vez al día por vía oral para pacientes adultos con carcinoma urotelial (CU) irresecable o metastásico que presentan alteraciones genéticas del receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos susceptibles 3 (FGFR3) y que han recibido previamente al menos una línea de tratamiento con un inhibidor del receptor de muerte programada 1 (PD-1) o del ligando de muerte programada 1 (PD-[L]1) en el contexto de un tratamiento irresecable o metastásico.3 Erdafitinib es la primera terapia dirigida que recibe una recomendación positiva del CHMP para esta población de pacientes.3

«Las alteraciones del FGFR son importantes inductores oncogénicos en el carcinoma urotelial y pueden asociarse a resultados clínicos adversos», afirma el Dr. Yohann Loriot, M.D., Ph.D., del Instituto Gustave Roussy y la Universidad de París-Saclay (Francia).‡ «Si queremos optimizar los resultados del tratamiento para los pacientes, es necesario encontrar nuevas terapias dirigidas que permitan tomar decisiones terapéuticas adaptadas a las características genéticas y de la enfermedad de cada paciente».

Europa tiene una de las tasas de cáncer de vejiga más altas del mundo, con casi 225 000 pacientes diagnosticados en 20221 lo que supone un aumento del 10 por ciento respecto a 2020.4 El CU es la forma de cáncer de vegiga más común,5 y hasta un 20 por ciento de los pacientes con CU metastásico (CUm) presentan alteraciones del FGFR.6 Desafortunadamente, el pronóstico sigue siendo malo para los pacientes con CUm, ya que solo el ocho por ciento de las personas diagnosticadas en una fase metastásica tardía sobreviven cinco años o más.7,8

«La aprobación del CHMP de hoy supone un importante avance hacia la transformación de los resultados de los pacientes diagnosticados de cáncer de vejiga con alteraciones del FGFR. Existe una necesidad urgente de adoptar un planteamiento de equipo asistencial multidisciplinar para identificar mediante pruebas de biomarcadores a los pacientes que puedan beneficiarse de erdafitinib, garantizando que el tratamiento adecuado llegue al paciente adecuado en el momento adecuado», ha declarado Henar Hevia, Ph.D., Doctora y Directora Principal del Área Terapéutica de Oncología de Johnson & Johnson Innovative Medicine en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). «A la espera de la aprobación, estamos deseando proporcionar a los pacientes aptos de toda la región una nueva opción de tratamiento lo antes posible».

El dictamen positivo del CHMP está respaldado por los datos de la Cohorte 1 del ensayo de Fase 3 aleatorizado, controlado, abierto y multicéntrico THOR (NCT03390504 ),9 que evalúa la eficacia y la seguridad de erdafitinib (n=136) frente a la quimioterapia (n=130) en pacientes con cáncer avanzado o CUm con alteraciones seleccionadas del FGFR cuya enfermedad ha avanzado durante o después de uno o dos tratamientos previos, uno de los cuales, como mínimo, incluía un agente anti-PD-(L) 1.9 En junio de 2023, basándose en la recomendación del comité independiente de supervisión de la seguridad de los datos, el estudio THOR se interrumpió al llegar al análisis provisional de la eficacia y se ofreció a todos los pacientes asignados aleatoriamente a quimioterapia (docetaxel o vinflunina) la oportunidad de pasar a recibir erdafitinib.2 Los resultados demuestran una mediana de supervivencia global (SG) de más de un año en el momento de cierre de los datos, lo que supone un aumento significativo en comparación con los pacientes del grupo de quimioterapia (12,1 meses frente a 7,8 meses; cociente de riesgos [CRI], 0,64; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, de 0,44 a 0,93; P=0,0050).10 El tratamiento con erdafitinib también mostró una mejora de la mediana de la supervivencia sin progresión [SLP] en comparación con la quimioterapia (CRI 0,58; IC del 95 por ciento: de 0,41 a 0,82; P=0,0002) y una tasa de respuesta global [TRG] del 35,3 por ciento frente al 8,5 por ciento.10

Se observaron acontecimientos adversos graves (AAG) relacionados con el tratamiento en el 13,3 por ciento de los pacientes que recibieron erdafitinib y en el 24,1 por ciento de los pacientes asignados aleatoriamente a quimioterapia.2 Se observaron acontecimientos adversos de Grado 3 o superior en el 45,9 por ciento de los pacientes que recibieron erdafitinib y en el 46,4 por ciento de los que recibieron quimioterapia.2 En el 8,1 por ciento de los pacientes que recibieron erdafitinib, se produjeron AAG relacionados con el tratamiento que obligaron a interrumpir el tratamiento, frente al 13,4 por ciento de los pacientes que recibieron quimioterapia.2 Se notificaron AAG mortales relacionados con el tratamiento en un paciente tratado con erdafitinib y en seis pacientes tratados con quimioterapia.2

«Según los resultados del estudio THOR, erdafitinib ha demostrado mejorar significativamente los resultados de los pacientes con carcinoma urotelial con alteraciones del FGFR3 y representa una nueva e importante opción terapéutica para estos pacientes», afirmó el Dr. Kiran Patel, M.D., Vicepresidente de Desarrollo Clínico de Tumores Sólidos de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Nos dedicamos a avanzar en los abordajes terapéuticos de precisión en oncología para mejorar los resultados de los pacientes, y este dictamen positivo del CHMP es un hito importante en nuestra lucha contra el cáncer de vejiga».

#FIN#

Acerca del ensayo clínico THOR

THOR ( NCT03390504 ) es un ensayo de Fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico que evalúa la eficacia y la seguridad de erdafitinib. Todos los pacientes incluidos en el estudio tenían CU metastásico o irresecable,9 con alteraciones seleccionadas en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR, por sus siglas en inglés), y mostraron progresión de la enfermedad durante o después de una o dos líneas de tratamiento previas.9 El estudio comparó el erdafitinib en dos cohortes; erdafitinib frente a la quimioterapia de tratamiento estándar (a elección de los investigadores, docetaxel o vinflunina) tras al menos una línea de tratamiento que incluyera un agente anti-PD-(L)1 (Cohorte 1); 9 y erdafitinib frente a pembrolizumab tras un tratamiento previo que no contuviera un agente anti-PD-(L)1 (Cohorte 2).9 El ensayo consta de una fase de selección, una fase de tratamiento (desde la aleatorización hasta la progresión de la enfermedad, la toxicidad intolerable, la retirada del consentimiento o la decisión del investigador de interrumpir el tratamiento) y un seguimiento posterior al tratamiento (desde el final del tratamiento hasta la muerte de los participantes, la retirada del consentimiento o la finalización del estudio perdido para el seguimiento de la cohorte respectiva, lo que ocurra primero).9 Está previsto un periodo de ampliación a largo plazo una vez que se alcance la fecha de corte clínico para el análisis final de cada cohorte y los pacientes elegibles sigan beneficiándose de la intervención del estudio.9 El criterio de valoración principal del estudio es la supervivencia global (SG); la supervivencia libre de progresión (SLP), la tasa de respuesta objetiva (TRO), la duración de la respuesta (DDR), los resultados referidos por los pacientes, la seguridad y la farmacocinética (FC) son criterios de valoración secundarios.9

Los resultados de la Cohorte 1 se presentaron en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2023,2 mientras que los resultados de la Cohorte 2 se presentaron en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) de 2023.11

Acerca del Erdafitinib

El erdafitinib es un inhibidor oral de la tirosina cinasa panreceptor del factor de crecimiento de fibroblastos (RFCF) que está siendo evaluado por Janssen Research & Development, LLC, en ensayos clínicos con pacientes de cáncer urotelial avanzado.12

Además del ensayo clínico de Fase 3 THOR/BLC3001 (NCT03390504) ,9 se está estudiando erdafitinib como comprimido oral administrado una vez al día en: el ensayo de Fase 2 THOR-2/BLC2003 ( NCT04172675 ), 13 que compara erdafitinib con la quimioterapia intravesical elegida por el investigador en participantes que recibieron Bacillus Calmette-Guquérin y recidivaron con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo; el ensayo de Fase 1b/2 NORSE/BLC2002 (NCT03473743) 14 de erdafitinib en combinación con cetrelimab en pacientes con cáncer localmente avanzado o CUm y alteraciones de los genes FGFR3 o FGFR2; y el estudio de Fase 2 RAGNAR/CAN2002 (NCT04083976) 15 que evalúa la seguridad y eficacia de erdafitinib en pacientes con tumores sólidos avanzados, independientemente del tipo de cáncer o de la localización del tumor (tumor-agnóstico), impulsados por alteraciones de FGFR1-4.

También se está investigando el erdafitinib en el ensayo de Fase 1/BLC1003 (NCT05316155) 16 que evalúa el erdafitinib en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo o músculo-invasivo con alteraciones seleccionadas del FGFR, administrado mediante el sistema de liberación intravesical dirigida (TAR-210)16; y en el ensayo de Fase 3 MoonRISe-1 /BLC3004 ( NCT06319820 ) que evalúa el TAR-210 frente al tratamiento oncológico intravesical con un único agente en participantes con cáncer de vejiga.17

Además de la solicitud de autorización de comercialización presentada ante la EMA en septiembre de 2023, en enero de 2024 Johnson & Johnson obtuvo por parte de la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense la autorización para el erdafitinib como tratamiento para pacientes adultos con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico con alteraciones genéticas susceptibles a FGFR3, cuya enfermedad ha avanzado durante o después de al menos una línea de tratamiento sistémico previa, basándose en los resultados de la Cohorte 1 del ensayo de Fase 3 THOR.18

En 2008, Janssen Pharmaceutica NV firmó un acuerdo mundial exclusivo de licencia y colaboración con Astex Therapeutics Limited para desarrollar y comercializar el erdafitinib.19

Acerca del Carcinoma Urotelial

El carcinoma urotelial (CU), también conocido como carcinoma de células de transición, se origina en el revestimiento más interno de la vejiga.20 Prácticamente la totalidad de los cánceres de vejiga —más del 90 por ciento— son CU.21 Hasta uno de cada cinco pacientes (20 por ciento) diagnosticados de CU metastásico presenta una alteración genética del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR).8 Los FGFR son una familia de receptores tirosina quinasas que pueden activarse por alteraciones genéticas en diversos tipos de tumores, y estas alteraciones pueden conducir a un aumento del crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.22 Los FGFR desempeñan un papel clave en varios procesos biológicos, como la reparación de tejidos, la respuesta inflamatoria y el metabolismo.23 Las fusiones o mutaciones en los genes que controlan los FGFR (conocidas como alteraciones FGFR1-4) pueden provocar el desarrollo y la progresión de ciertos cánceres al aumentar el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.24 Los pacientes con CU avanzado, incluidos los tumores impulsados por FGFR, se enfrentan a un mal pronóstico y la necesidad de terapias innovadoras sigue siendo elevada.25 La tasa de supervivencia a cinco años de los pacientes con cáncer de vejiga metastásico que se ha extendido a partes distantes del cuerpo es actualmente del 8 por ciento.26

Acerca de las Pruebas del FGFR

Las pruebas para detectar mutaciones somáticas y fusiones en los genes del FGFR pueden identificar a los pacientes con carcinoma urotelial aptos para recibir tratamiento con terapias dirigidas al FGFR, como erdafitinib.27 La identificación de alteraciones del FGFR procesables puede permitir la utilización de terapias guiadas por biomarcadores.28 Las pruebas para detectar mutaciones, fusiones y amplificaciones genéticas del FGFR pueden realizarse mediante pruebas validadas desarrolladas en laboratorio que incluyan técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación de próxima generación (NGS), tal y como recomiendan las directrices ESMO 2024 y EAU 2024.28,29,30 Estas directrices recomiendan la realización de pruebas moleculares/genómicas tempranas, idealmente en el momento del diagnóstico del cáncer de vejiga avanzado, para facilitar la toma de decisiones sobre el tratamiento y evitar retrasos en la administración de líneas terapéuticas posteriores.30,31

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra posición de liderazgo en la innovación médica nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos y las soluciones sean personalizadas. Gracias a nuestra experiencia en medicina innovadora y tecnología médica, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en https://www.twitter.com/JNJInnovMedEMEA . Síganos en https://www.linkedin.com/company/jnj-innvoative-medicine-emea para conocer las últimas novedades. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV y Janssen Research & Development, LLC son empresas de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento del erdafitinib. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: dificultades e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día domingo, 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov / , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Todos los derechos reservados.

‡ El Dr Loriot ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y comunicación a Johnson & Johnson, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

